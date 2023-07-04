BES, 561 milyar TL’yi aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, “Emekliler Haftası”na özel açıklamalarda bulundu. Ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), dünyada emsali olmayan teşviklerle desteklendiğini ve katılımcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan düzenlemelerle zenginleştirildiğini hatırlatan Benli, devlet katkısına ek olarak son dönemde sistemde yapılan yeniliklerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı ve tasarruf eğiliminin artmasını sağladığı gibi, birikimlerini büyütmelerine de imkân verdiğini belirtti.

“Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)’nin açıkladığı verilere göre 26 Haziran tarihi itibarıyla BES’teki katılımcı sayısı 8 milyon 195 bine ulaştı” diyen Başkan Benli, Otomatik Katılım Sistemi’ndeki katılımcılar da dâhil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaşın sistemden yararlandığını ve toplam fon büyüklüğünün ise 561,9 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES’in uzun vadede, enflasyonun üzerinde getiri imkânı sunduğunu hatırlatan Başkan Benli, devletimizin destekleri, vatandaşlarımızın artan ilgisi ve güveniyle BES’in tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştüğünü; ülkemizde tasarrufun merkezi hâline geldiğini belirtti. “Ömrünün en verimli dönemlerinde ülkesine ve milletine hizmet eden, sevdiklerinin geleceğini güvence altına almak için alın teri döken vatandaşlarımızın Emekliler Haftasını ve Dünya Emekliler Gününü tebrik ediyorum” diyen TSB Başkanı, 2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL’nin çok daha erken aşılmasının ülkemiz ve vatandaşlarımız açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

"Tasarruf bilincine olumlu yansıdı"

BES tasarruflarının, emeklilikte yaşam standartlarının korunması açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de büyük değer taşıdığını vurgulayan Atilla Benli: “Son dönemde ardı ardına hayata geçirilen yeni düzenlemeler vatandaşlarımızın tasarruf bilincine olumlu yansıdı. Bu sayede millî ekonomimizin dinamosu BES, istikrarla büyüyor.”

TSB Başkanı Benli, tasarrufların millî ekonomiye etkisini değerlendirirken şunları dile getirdi: “Sigorta ve emeklik sektörü, hızla büyüyen ve son derece dinamik bir yapıda olan ülke ekonomimize uzun vadeli finansman kapasitesi sağlıyor. Ayrıca, sigorta ve emeklik fonları, spekülatif hareketlerden uzak bir nitelik taşıdıklarından ekonomide stabilizatör etkisi yapıyorlar.”

Türkiye ekonomisine güç katan gelişmeler

BES’in başarısının Türkiye’nin finans sektöründeki istikrarlı büyümesi ve bireylerin uzun vadeli mali hedeflerine ulaşmalarını desteklemek bakımından kritik önemde olduğunu ifade eden Benli, %25 devlet katkısının %30’a çıkarılmasının, 18’yaş altının sisteme dâhil edilmesinin, vakıf ve sandıklardan BES’e aktarımın mümkün kılınmasının, tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sâri verilmesinin, OKS’de 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkânı tanınmasının, hediye BES’in hayata geçirilmesinin sektöre ve Türkiye ekonomisine güç katan gelişmeler olduğunu vurguladı.

“Gelişimi sürekli desteklenen BES ile ülkece büyük bir başarı hikâyesine imza attık” diyen Benli, bu başarıları daha da ilerilere taşımak, katılımcıların ve ülkemizin tasarruflarını koruyup büyütmek için sektör olarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Son olarak TSB Başkanı Atilla Benli: “TSB olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek ve kullanımlarını yaygınlaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. BES için de bu doğrultuda ve aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdürerek her yeni yılda hedeflerimizin üzerinde başarılara ulaşmak için yorulmadan yola devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.