Beyaz eşyada daralma sürüyor: Kasımda ihracat ve üretimde sert düşüş yaşandı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), kasım ayı ile yılın ilk 11 ayını kapsayan beyaz eşya sektörüne ait iç satış, üretim ve ihracat verilerini açıkladı.

Kasım ayı verilerine bakıldığında 6 ana ürün grubunda iç pazarda yüzde 5’lik bir artış kaydedilmiş olsa da ihracatta yüzde 17’lik, üretimde yüzde 11’lik düşüş yaşandı. Böylece toplam satışlarda ise yüzde 10’luk azalış yaşandı.

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül kasım verilere ilişkin değerlendirmesinde "Bu durum, iç pazardaki sınırlı yukarı yönlü hareketin ne yazık ki sektörün genel eğilimini tersine çevirecek ölçekte olmadığını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

11 aylık veriler

2025 yılı Ocak–Kasım dönemine ilişkin 6 ana ürün grubuna ait veriler incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç satışlarda yüzde 4, ihracatta yüzde 9 ve üretimde yüzde 9 düşüş yaşandı.

Böylece 11 aylık veride toplam satış hacmi ise yüzde 8 düşüşle 27,9 milyon adet olarak gerçekleşti.

Başkan Şengül, 11 aylık verilere ilişkin değerlendirmesinde hem iç hem dış talepteki daralmanın sektör genelinde belirgin bir baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.