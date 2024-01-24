Beyaz ette 30 milyon $'lık satın alma

Kuruluşu 1998’e dayanan Aspiliç, 2009 yılında teknolojisini yenilemekle beraber kapasitede de artışa geçti. 25 yıllık sektör geçmişinde gelişen teknolojiyi ürün kalitesine entegre etmeyi amaçlayarak çalışmalarını sürdüren Aspiliç, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren CP’nin Bilecik’teki Beyaz Et Entegre Tesisleri’ni satın aldı.

Tesislerin yeni yapılacak yatırımlarla birlikte satın alma bedelinin yaklaşık 30 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yılın haziran ayında Bilecik Osmaneli’nde bulunan Beyaz Et İşleme ve İleri İşlenmiş Et Ürünleri Tesisleri’nde üretim faaliyetlerine son verilen CP’nin tesislerini satın alarak tekrar faaliyete geçireceğini duyuran şirket, ilgili satın almayla bin 100 olan istihdam sayısını, bin 600’e çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca 2023 yılında 80 bin ton olan piliç eti üretiminin ise 2024 yılı sonunda yeni tesislerle beraber 110 bin ton piliç eti ve 20 bin ton ileri işlenmiş et ürüne çıkartılması hedefleniyor. Sakarya’da faaliyet göstermekte olan kesimhane ve yem fabrikasının yanı sıra Ankara’daki damızlık kümesleri ve Karabük’teki kuluçkahanede tüketicileri doğru gıdaya ulaştırma hedefiyle çalışan Aspiliç, son satın alımı ile de ürün yelpazesini de genişletmiş olacak.

Genişleyen ürün yelpazesinde ise satın alınan tesislerde piliç kesimi, parçalama ve paketleme işlemlerinin yanı sıra ileri işlenmiş et ürünleri olan köfte, kaplamalı piliç eti ürünleri, salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri de üretilecek.

Saatte 170 ton yem üretme kapasitesine sahip

Yeni satın alma ile birlikte ürün yelpazesini genişleterek ileri işlem ürünleri üretimine de başlamış olacak olan As Ofis’in ortakları, aynı zamanda Ofis Yem A.Ş.’yi de bünyesinde bulunduran Ofis Holding A.Ş hissedarları ile BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan ve ailesinden oluşuyor.

Gruba ait firmalar ağırlıklı gıda olmak üzere tarım, enerji ve hayvancılık sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. As Ofis, İSO 500 listesinde 2022 verilerine göre 477’inci sırada yer aldı. Bünyesinde bulunan Ofis Yem, şu anda Ankara, Kars ve Manisa’da bulunan fabrikalarında saatlik 170 ton yem üretme kapasitesi bulunuyor. Ofis Yem’in ayrıca Adana’da da yeni bir yem fabrikasının inşaatı devam ettiği biliniyor.