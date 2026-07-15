Deutsche Bank raporu: Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de

Deutsche Bank'ın araş­tırma birimi tara­fından hazırlanan "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Harita­lamak) başlıklı yıllık raporun onuncu baskısı yayımlandı. Jim Reid ve Galina Pozdnya­kova imzasını taşıyan çalış­ma, dünyanın farklı bölgele­rindeki 69 şehirde yaşam ma­liyetlerini karşılaştırırken; kira bedelleri, maaşlar, konut fiyatları, toplu taşıma, tele­fon tarifeleri, kahve, restoran, taksi ve teknoloji ürünleri gi­bi çok sayıda kalemde küresel fiyat seviyelerini ortaya koyu­yor.

Raporun Türkiye açısın­dan en dikkat çekici bulgula­rından biri ise akıllı telefon fi­yatları oldu. Deutsche Bank'ın incelediği 41 ekonomi arasın­da Türkiye, ABD fiyatının 2,2 katına ulaşan iPhone fiyatıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Böylece Türkiye, iPhone'un ABD'ye kıyasla en pahalı satıl­dığı ülke oldu. Rapora göre iP­hone'un ABD'den daha düşük fiyata satıldığı yalnızca iki ül­ke bulunuyor: Güney Kore ve Japonya.

Zürih ve Cenevre zirvedeki yerini koruyor

Deutsche Bank verilerine göre İsviçre'nin Zürih ve Ce­nevre kentleri dünyanın en pahalı şehirleri olmayı sürdü­rürken, bu iki şehri Tel Aviv, New York ve San Francisco ta­kip ediyor. Rapora göre Lük­semburg, ikinci yıl üst üste yaşam kalitesi sıralamasında ilk sırada yer aldı. Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Mü­nih ilk beşi tamamlarken, Pa­ris, Londra, New York ve Hong Kong gibi küresel finans mer­kezleri ise yüksek konut ma­liyetleri, uzun işe gidiş-geliş süreleri ve çevresel faktörler nedeniyle listenin gerisinde kaldı. Net maaş sıralamasın­da Zürih ilk sırada yer alırken, San Francisco, Cenevre, Bos­ton ve New York onu takip etti.

Hong Kong emlakta lider, Budapeşte üç katına yaklaştı

Konut fiyatlarında Hong Kong, pandemi öncesi seviye­lerin yaklaşık yüzde 10 altında kalmasına rağmen dünyanın en pahalı emlak piyasası ol­mayı sürdürdü. Teknoloji sek­töründeki yoğun talep nede­niyle arzın sınırlı kaldığı Seul üçüncü sırada yer alırken, Zü­rih, Singapur ve Cenevre ilk beşi oluşturdu. Rapor, Buda­peşte'de konut fiyatlarının son 10 yılda yüzde 209 artarak incelenen şehirler arasında en yüksek yükselişi gösterdiğini ortaya koydu. Tokyo'da iki ki­şilik bir akşam yemeğinin ma­liyeti New York ve Zürih'in yaklaşık üçte biri seviyesinde bulunurken, üç yatak odalı bir dairenin kira bedeli de New York'un yaklaşık dörtte biri düzeyinde hesaplanıyor.