Deutsche Bank raporu: Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de
Deutsche Bank'ın raporuna göre, incelenen 41 ekonomi arasında ABD fiyatının 2,2 katına ulaşan iPhone fiyatıyla Türkiye ilk sırada yer alırken, Zürih ve Cenevre dünyanın en pahalı şehirleri olmayı sürdürdü.
Deutsche Bank'ın araştırma birimi tarafından hazırlanan "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak) başlıklı yıllık raporun onuncu baskısı yayımlandı. Jim Reid ve Galina Pozdnyakova imzasını taşıyan çalışma, dünyanın farklı bölgelerindeki 69 şehirde yaşam maliyetlerini karşılaştırırken; kira bedelleri, maaşlar, konut fiyatları, toplu taşıma, telefon tarifeleri, kahve, restoran, taksi ve teknoloji ürünleri gibi çok sayıda kalemde küresel fiyat seviyelerini ortaya koyuyor.
Raporun Türkiye açısından en dikkat çekici bulgularından biri ise akıllı telefon fiyatları oldu. Deutsche Bank'ın incelediği 41 ekonomi arasında Türkiye, ABD fiyatının 2,2 katına ulaşan iPhone fiyatıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Böylece Türkiye, iPhone'un ABD'ye kıyasla en pahalı satıldığı ülke oldu. Rapora göre iPhone'un ABD'den daha düşük fiyata satıldığı yalnızca iki ülke bulunuyor: Güney Kore ve Japonya.
Zürih ve Cenevre zirvedeki yerini koruyor
Deutsche Bank verilerine göre İsviçre'nin Zürih ve Cenevre kentleri dünyanın en pahalı şehirleri olmayı sürdürürken, bu iki şehri Tel Aviv, New York ve San Francisco takip ediyor. Rapora göre Lüksemburg, ikinci yıl üst üste yaşam kalitesi sıralamasında ilk sırada yer aldı. Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih ilk beşi tamamlarken, Paris, Londra, New York ve Hong Kong gibi küresel finans merkezleri ise yüksek konut maliyetleri, uzun işe gidiş-geliş süreleri ve çevresel faktörler nedeniyle listenin gerisinde kaldı. Net maaş sıralamasında Zürih ilk sırada yer alırken, San Francisco, Cenevre, Boston ve New York onu takip etti.
Hong Kong emlakta lider, Budapeşte üç katına yaklaştı
Konut fiyatlarında Hong Kong, pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 10 altında kalmasına rağmen dünyanın en pahalı emlak piyasası olmayı sürdürdü. Teknoloji sektöründeki yoğun talep nedeniyle arzın sınırlı kaldığı Seul üçüncü sırada yer alırken, Zürih, Singapur ve Cenevre ilk beşi oluşturdu. Rapor, Budapeşte'de konut fiyatlarının son 10 yılda yüzde 209 artarak incelenen şehirler arasında en yüksek yükselişi gösterdiğini ortaya koydu. Tokyo'da iki kişilik bir akşam yemeğinin maliyeti New York ve Zürih'in yaklaşık üçte biri seviyesinde bulunurken, üç yatak odalı bir dairenin kira bedeli de New York'un yaklaşık dörtte biri düzeyinde hesaplanıyor.