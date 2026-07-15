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Deutsche Bank raporu: Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de

Deutsche Bank'ın raporuna göre, incelenen 41 ekonomi arasında ABD fiyatının 2,2 katına ulaşan iPhone fiyatıyla Türkiye ilk sırada yer alırken, Zürih ve Cenevre dünyanın en pahalı şehirleri olmayı sürdürdü.

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Deutsche Bank raporu: Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de

Deutsche Bank'ın araş­tırma birimi tara­fından hazırlanan "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Harita­lamak) başlıklı yıllık raporun onuncu baskısı yayımlandı. Jim Reid ve Galina Pozdnya­kova imzasını taşıyan çalış­ma, dünyanın farklı bölgele­rindeki 69 şehirde yaşam ma­liyetlerini karşılaştırırken; kira bedelleri, maaşlar, konut fiyatları, toplu taşıma, tele­fon tarifeleri, kahve, restoran, taksi ve teknoloji ürünleri gi­bi çok sayıda kalemde küresel fiyat seviyelerini ortaya koyu­yor.

Raporun Türkiye açısın­dan en dikkat çekici bulgula­rından biri ise akıllı telefon fi­yatları oldu. Deutsche Bank'ın incelediği 41 ekonomi arasın­da Türkiye, ABD fiyatının 2,2 katına ulaşan iPhone fiyatıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Böylece Türkiye, iPhone'un ABD'ye kıyasla en pahalı satıl­dığı ülke oldu. Rapora göre iP­hone'un ABD'den daha düşük fiyata satıldığı yalnızca iki ül­ke bulunuyor: Güney Kore ve Japonya.

Zürih ve Cenevre zirvedeki yerini koruyor

Deutsche Bank verilerine göre İsviçre'nin Zürih ve Ce­nevre kentleri dünyanın en pahalı şehirleri olmayı sürdü­rürken, bu iki şehri Tel Aviv, New York ve San Francisco ta­kip ediyor. Rapora göre Lük­semburg, ikinci yıl üst üste yaşam kalitesi sıralamasında ilk sırada yer aldı. Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Mü­nih ilk beşi tamamlarken, Pa­ris, Londra, New York ve Hong Kong gibi küresel finans mer­kezleri ise yüksek konut ma­liyetleri, uzun işe gidiş-geliş süreleri ve çevresel faktörler nedeniyle listenin gerisinde kaldı. Net maaş sıralamasın­da Zürih ilk sırada yer alırken, San Francisco, Cenevre, Bos­ton ve New York onu takip etti.

Hong Kong emlakta lider, Budapeşte üç katına yaklaştı

Konut fiyatlarında Hong Kong, pandemi öncesi seviye­lerin yaklaşık yüzde 10 altında kalmasına rağmen dünyanın en pahalı emlak piyasası ol­mayı sürdürdü. Teknoloji sek­töründeki yoğun talep nede­niyle arzın sınırlı kaldığı Seul üçüncü sırada yer alırken, Zü­rih, Singapur ve Cenevre ilk beşi oluşturdu. Rapor, Buda­peşte'de konut fiyatlarının son 10 yılda yüzde 209 artarak incelenen şehirler arasında en yüksek yükselişi gösterdiğini ortaya koydu. Tokyo'da iki ki­şilik bir akşam yemeğinin ma­liyeti New York ve Zürih'in yaklaşık üçte biri seviyesinde bulunurken, üç yatak odalı bir dairenin kira bedeli de New York'un yaklaşık dörtte biri düzeyinde hesaplanıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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