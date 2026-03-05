İnternet hız testinin devi satıldı: Speedtest ve Downdetector için 1.2 milyar dolarlık anlaşma

İnternet kullanıcılarının bağlantı hızını ölçmek ve servis kesintilerini takip etmek için sıkça kullandığı Speedtest ve Downdetector platformları el değiştiriyor.

Ziff Davis, bağlantı teknolojileri bölümündeki tüm varlıklarını 1.2 milyar dolar karşılığında Accenture’a satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Satış kapsamında yalnızca Speedtest ve Downdetector değil; Ekahau ve RootMetrics markaları da tüm varlıklarıyla birlikte Accenture’a devredilecek.

Ziff Davis odağını içerik platformlarına kaydıracak

Bu satışla birlikte Ziff Davis’in iş stratejisinde de değişiklik bekleniyor. Şirketin bundan sonra ağırlıklı olarak IGN ve Mashable gibi içerik odaklı dijital platformlara yatırım yaparak ana faaliyet alanına yoğunlaşacağı ifade edildi.

Ziff Davis, 2014 yılında Ookla’yı yaklaşık 15 milyon dolara satın almıştı. RootMetrics ise 2016’da şirket bünyesine katılmıştı. Bugünkü satış bedeli dikkate alındığında, söz konusu yatırımlar şirket için oldukça kârlı bir hamleye dönüşmüş oldu.

Accenture ağ verilerini hizmetlerine entegre edecek

Ekahau kablosuz ağların planlanması ve optimize edilmesinde kullanılan bir çözüm sunarken, RootMetrics mobil ağ performansını gerçek kullanım koşullarında ölçen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Accenture, bu markaların sahip olduğu veri altyapısını kendi hizmetlerine entegre ederek telekom operatörleri, bulut sağlayıcıları ve kurumsal müşterilere yönelik daha gelişmiş ağ optimizasyon çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

Şirket, satın alımı “yapay zeka çağının gerekliliği” olarak tanımlıyor. Accenture’a göre edge bilişim ve gerçek zamanlı uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte ağ performans verileri işletmeler için kritik önem taşıyor.

Ookla her ay 250 milyondan fazla test gerçekleştiriyor

Accenture’un paylaştığı verilere göre Ookla platformu, her test sırasında 1.000’den fazla veri noktası topluyor ve aylık olarak 250 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Şirket bünyesinde yazılım, radyo frekansı ve veri bilimi alanlarında çalışan yaklaşık 430 uzman bulunuyor.

Bilgilere göre Ziff Davis’in bağlantı teknolojileri bölümü geçen yıl 231 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam şirketin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 16’sını oluşturdu.

Satıştan elde edilecek gelirin ise borç yükümlülükleri ve şirketin genel giderleri için kullanılacağı belirtildi. Anlaşmanın gerekli düzenleyici onayların ardından önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.