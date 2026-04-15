PS6 fiyatı sızdı: Beklenenden ucuz mu geliyor?

Sony tarafından henüz resmi olarak tanıtılmayan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için fiyat iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen KeplerL2, cihazın 699 dolar seviyesinden piyasaya sunulmasının “hala mümkün” olduğunu dile getirdi.

Ortaya atılan bilgilere göre PS6’nın üretim maliyeti (BOM) yaklaşık 760 dolar civarında hesaplanıyor. Bu durum, Sony’nin geçmişte olduğu gibi konsolu ilk etapta zararına satışa çıkarabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Şirket, daha önce PlayStation 5 ve PlayStation 4 lansmanlarında da benzer bir strateji uygulamıştı.

699 dolarlık fiyat etiketi

Sızıntıda yer alan detaylara göre 699 dolarlık fiyat etiketi, disk sürücüsü bulunmayan ve 1TB Gen5 SSD ile donatılmış bir model için geçerli olabilir. Bu da maliyetleri dengelemek adına donanım tarafında bazı tercihlere gidileceğini gösteriyor.

Öte yandan Sony’nin 2 Nisan itibarıyla PlayStation 5, PS5 Digital, PS5 Pro ve PS Portal modellerinde fiyat artışına gitmesi, yeni nesil konsolun fiyatlandırmasına yönelik tartışmaları daha da artırdı. Şirket bu zam kararını küresel ekonomik baskılarla gerekçelendirmişti.