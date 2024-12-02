Boğaz’daki tarihi yalılara holdingler ve Körfez talip
İstanbul Boğazı hattında bazıları asırlık 60’a yakın yalı 40 milyon TL ile 6 milyar TL arasında satışa çıkartıldı. Aralarında tarihi Yağcı Şefik Bey yalısının da bulunduğu mülklere, çok uluslu şirketler, holdingler ve Körfez ülkelerinden varlıklı aileler talip. Uzmanlar, satış nedenlerini, “Mirasçılar arasında veraset sorunları satışa neden oluyor” diye açıkladı.
Hamide HANGÜL
İstanbul’da 100’ün üzerinde yalı satışı çıkartılırken, bunlardan yaklaşık 60’ı İstanbul Boğazı hattında bulunuyor. Bazıları tarihi çınar niteliğindeki yalılar arasında Kanlıca’daki Yağcı Şefik Bey Yalısı, Ortaköy’deki Burhaneddin Efendi Yalısı da bulunurken, yalıların satış fiyatlarının yaklaşık 40 milyon TL ile 6 milyar TL arasında değiştiği belirlendi.
Satılık yalılarla ilgili Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı Keskin, sorularımızı yanıtladı. İstanbul Boğazı boyunca satılık satılık yalıların üçte ikisinin Anadolu Yakası’nda, üçte birinin ise Avrupa Yakası’nda yer aldığını söyleyen Keskin, “Satışa çıkartılan yalıların, Anadolu Yakası’ndaki en popüler yalı bölgeleri Beylerbeyi, Vaniköy, Kandilli ve Kanlıca gibi semtlerde bulunurken Avrupa Yakası’nda ise Kuruçeşme, Yeniköy ve Rumelihisarı öne çıkmaktadır” açıklamasında bulundu.
Mirasçılar arasında veraset de satış nedeni
Avrupa yakasında özellikle Sarıyer gibi tarihi yalıların yoğun bulunduğu bölgelerde, 100 yılı aşkın geçmişe sahip bazı tarihi yalıların da satışa çıktığına işaret eden Zuhal Balsarı Keskin, “Sarıyer’de örneğin, Büyükdere Mahallesi’nde 124 yıllık bir yalı satışa sunulmuştur.
Bu tip yalılar, tarihi değerleri ve mimari özellikleri nedeniyle alıcılar için büyük bir ilgi çekmektedir” dedi. Tarihi özelliğe de sahip yalıların neden satışa çıkartıldığına yönelik sorumuza Zuhal Balsarı Keskin, şöyle yanıt verdi: “Yalıların satışa çıkarılmasının birkaç ana nedeni bulunuyor. İlk olarak, bu tür yapılar oldukça yüksek bakım maliyetlerine sahip. Eski ve hassas yapılar, sürekli restorasyon ve onarım gerektirir, bu da maliyetli bir süreçtir.
Ayrıca, yüksek emlak vergileri gibi finansal yükümlülükler, mülk sahipleri için bir zorluk oluşturur. Tarihi yalılarda, mirasçılar arasında veraset sorunları da yaşanabilir; bu durum, mülklerin satışa çıkarılmasına neden olabilir. Bununla birlikte özellikle yalı sahiplerinin boğaz trafiğinin neden olduğu gürültü yüzünden de satışların olduğunu duyuyoruz.”
Fiyatları yüzde 30-40 arttı
İstanbul Boğazı’ndaki yalılara gelen taleplere ilişkin Keskin, şu bilgileri verdi: “Genellikle çok uluslu iş insanları, yerli ve yabancı yatırımcılar, büyük holdinglerin sahipleri talip olmaktadır. Yalılara özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinden gelen varlıklı alıcılar yüksek ilgi gösteriyor. Yabancılar, genellikle restorasyona gerek duyulmayan ve taşınmaya hazır yalıları tercih ediyor.”
Yalı fiyatlarına ilişkin de bilgiler veren Keskin, “2023 yılına kıyasla 2024 yılında satılık yalı fiyatlarında ortalama yüzde 30-40 oranında bir artış yaşandı. Sarıyer, Yeniköy ve Beykoz bölgelerindeki yalılar için bu artışlar daha belirgin. Bu fiyat artışları, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların lüks gayrimenkullere olan ilgisi ve arzın sınırlı olması nedeniyle devam ediyor” diye konuştu.
II. Abdülhamit’in oğlunun yalısı Şehzade Burhaneddin
Ortaköy’de bulunan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı, Boğaz’ın en büyük, tarihî yalılarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yalı, yaklaşık 100 milyon euro bedelle satışa sunuldu. 1880’de inşa edilen ve II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Burhanettin için satın alınan yalı, toplam 64 oda, 4 salon, yüzme havuzu, Türk hamamı ve geniş bir liman gibi özelliklere sahip.
141 milyon TL’ye satışa çıktı
Beykoz Kanlıca’daki Yağcı Şefik Bey Yalısı, 1920’lerin sonlarına kadar uzanan bir tarihe sahip. Yıllar içinde pek çok farklı kişi tarafından sahiplenilen yalı, icra yoluyla satışa sunulan ünlü yalılardan biri. İlk satış ihalesinde 280 milyon TL olarak değer biçilen yalıya 141 milyon TL’lik bir teklif verildi. Ancak teklif, belirlenen değerle uyumlu bulunmadığından satış gerçekleşmedi. Yalı, 4 Kasım’daki ihalede değerinin altında teklif sunulması nedeniyle satış gerçeklememiş ve bir sonraki ihalede tekrar değerlendirmeye alınmak üzere beklemeye alınmış durumda.
Abdulgaffar Yalısı 32 milyon dolara satıldı
stanbul Boğazı’nda satışa çıkarılan, el değiştiren yalılar arasında tarihi mülkler de bulunuyor. Bunlar arasında Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 2014 yılında 42 milyon dolara satışa çıkarılıp 10 yıl bekledikten sonra, 32 milyon dolara satıldı. Petrol sektöründeki Ercüment Cafer Bayegan tarafından satın alınan yalıda, fitness salonu, asansör, 12 araçlık otopark da bulunuyor.
Boris Johnson’ın dedesi de yaşadı
Boğaz’da satışa çıkarılan ünlü yalılar arasında Arnavutköy’de bulunan Tophane Müşiri Zeki Paşa yalısı da bulunuyor. Son yapılan değerleme ile 125 milyon dolar fiyatıyla listelenen yalı, Osmanlı döneminde yüksek rütbeli bir paşa tarafından yaptırılması ve tarihi değeriyle öne çıkıyor. Yalı, Boris Johnson’ın dedesi Ali Kemal’in de bir dönem yaşadığı bir yer olmasıyla ünlü ve Avrupa’nın en pahalı mülkleri arasında sayılıyor.