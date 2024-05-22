"Bölgeyi mükemmellik merkezi yapacağız"

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) CEO’su Faruk Güler, düzenledikleri 4. Mükemmeliyetçilik Zirvesi’nde mükemmellik yolculuğunun zorlu ve iyi hazırlanmayı gerektiren bir süreç olduğunu söyldi. Güler, ESBAŞ olarak 2012 yılında mükemmellik yolculuğuna çıkarken, Ege Serbest Bölgesini bir mükemmellik merkezi yapmayı vizyon olarak belirlediklerini ifade etti.

O günden bugüne, sürdürülebilir kamu yararı sağlama bilinci ile faaliyetlerini mükemmellik felsefesi doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Güler, “Geldiğimiz noktada da bölgemizi Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilen bir serbest bölge haline getirdik. Bu nedenle çıktığımız bu uzun ve zorlu yolculukta mükemmellik felsefesini başarıyla yürüttüğümüzü açık yüreklilikle söyleyebiliriz.

Mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz sayesinde ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlarken, çalışanlarımızı olduğu kadar tüm paydaşlarımızı da mutlu etmek amacıyla hizmet kalitemizi sürekli iyileştiriyoru" dedi. Mükemmellik Modeli'nin iş süreçlerinde 2012 yılında uygulanmaya başladığını söyleyen Güler, bu modelin ESBAŞ’a 2017 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülünü kazandırdığını söyledi.

Güler sözlerine şu şekilde devam etti: "2018 yılında da PerYön’den Çalışan Bağlılığı kategorisinde Bağlılık ve Motivasyon Ödülünü aldık. Mükemmellik yolculuğunu kesintisiz olarak sürdürme kararlığımız 2021 yılında PERYÖN’den İnsana Değerde Liderlik Büyük Ödülünü alarak devam etti. İşyeri kültüründe küresel otorite olan Great Place to Work’ün belirlediği Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesinde 4 yıl üst üste yer aldıktan sonra 2021 ve 2022 yıllarında ise Avrupa genelinde en iyi işverenlerin yer aldığı Europe’s Best Workplaces Listesine girerek Avrupa’nın En İyi İşvereni unvanını taşıyan 150 şirket arasına girme başarısını gösterdik.

Şirketimiz Genç Kuşaklar İçin Harika İşyeri, Ege Bölgesinin En İyi İş vereni, Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük En İyi İşvereni, En İyi İşverenler Danışmanlık ve Profesyonel Hizmetler Ödülü gibi farklı kategorilerde dereceler alarak ödüllerimizin yer aldığı sergi alanını oldukça zenginleştirdik."

BASBAŞ’ın vizyonu da mükemmellik

Ege Serbest Bölgesi'nde yarattıkları büyük ekonomik değeri şimdi de Bergama’da hayata geçirilen Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde tekrarlayacaklarına dikkat çeken Güler, “BASBAŞ’ın üstlendiği bu projede de 20 bin kişiye doğrudan, 100 bin kişiye ise dolaylı olarak iş sağlamayı hedefliyoruz.

Batı Anadolu Serbest Bölgesinde 2 milyar doların üzerinde ihracat ve 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi oluşturarak ülkemize ekonomik fayda sağlamaya iş ve aş yaratmaya devam edeceğiz. Yolculuğumuz daha uzun yıllar devam edecek. Çıktığımız bu yeni mükemmellik yolculuğunda da ülkemiz ve kentimize fayda sağlayacak sonuçlar almayı umut ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu etkinliğin kayıt ve sponsorluk ödemelerinin tamamı TEVTürk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak ve depremzede çocuklarımızın eğitimi için kullanılacak” dedi.

“Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürüyor”

Kalder İzmir Şube Başkanı Hakan Ünlü zirvede yaptığı konuşmada Z kuşağının işletmeler için yeni bir zorluk ve fırsatlar yarattığına değindi. Ünlü, “İşletmelerin bu yeni kuşağın beklentilerini ve değerlerini anlamak ve onlara uygun çalışma ortamları ve teşvikler sunmak için esnek ve yenilikçi yaklaşımlar benimsemeliler. Bununla birlikte insan sermayesi yönetiminde teknolojinin etkisi de giderek artmakta, yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojiler, işletmelerin insan kaynakları süreçlerini optimize etmelerine ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olabilirler” dedi.