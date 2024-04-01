"Bursa Business School çekim merkezi olacak"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Kirazlıyayla Sanatoryum Binası’nın Cumhuriyet tarihinin en önemli eserleri arasında yer aldığını söyledi.

Anıtkabir’in mimarı Ordinaryus Prof. Dr. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu tarafından ortaklaşa tasarlanan yapının 1949 yılında sanatoryum olarak hayata geçtiğini, ilerleyen yıllarda ise farklı amaçlarla kullanıldığını ifade eden Burkay, BTSO olarak 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapıyı kiraladıklarını aktardı.

En kapsamlı renovasyon projelerinden biri

Tarihi Sanatoryum binasının kullanıldığı dönemdeki özensiz müdahaleler ve kullanılmadığı dönemdeki tahribatlarla ciddi ölçüde zarar gören ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bir yapı olduğunu belirten Burkay, “BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılında 16 makro proje hedefi ile yola çıkmıştık. Bugün 60’tan fazla projeye ulaştık.

Bu projelerimizden biri de iş dünyamız için eğitim merkezi olarak hizmet verecek ve dünyada INSEAD, Wilton Park, Harvard Business School gibi örnekleri olan bir yapıyı kentimize kazandırmaktı. Toplam 256 bin metrekarelik bir alanda, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı renovasyon projelerinden birini gerçekleştirerek bu eşsiz yapıyı ‘Bursa Business School’ konseptiyle iş dünyamızın ve ülkemizin hizmetine kazandırdık” dedi.

İbrahim Burkay, “Bursa Business School’da iş dünyamı için üst düzey eğitimler, şirket toplantıları, ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, yerli ve yabancı doruk toplantıları düzenlenebilecek. Merkezde otel ve kongre binası, toplantı ve konferans salonları, çalışma odaları, sanat galerileri ve kütüphane gibi imkanların yanı sıra klinik ve sağlık programları da olacak.

Sadece Türkiye değil Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Kuzey Afrika ve Avrupa iş dünyasının ve uluslararası şirketlerin de eğitim merkezi olma vizyonuna sahip Bursa Business School, çalışma hayatının önemli başlıklarını içeren eğitim-gelişim faaliyetleri yürütecek. Bu tarz merkezler dünyada önemli bir yükseliş trendinde. Bursa Business School bu anlamda Türkiye’deki ilk ve tek merkez. Bu merkezin hayata geçmesi bulunduğumuz coğrafyanın en büyük ihtiyaçlarından birini karşılamış oldu” dedi.