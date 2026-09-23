Bursa Model Fabrika’ya KOSGEB desteği

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Yeni statüyle birlikte BMF’nin eğitim, danışmanlık ve uygulamalı dönüşüm hizmetlerindeki kapasitesinin geliştirilmesi ve daha fazla KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

KOSGEB tarafından yürütülen SEGEM Destek Programı, KOBİ’lerin kurumsallaşma düzeylerinin yükseltilmesi, verimliliklerinin artırılması ve dijital, yalın ve yeşil dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik hizmet sunan merkezlerin geliştirilmesini amaçlıyor. Program kapsamında merkezlerin personel, yazılım, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri destekleniyor. Bursa Model Fabrika’nın da programa dahil olmasıyla birlikte merkezin sanayi kuruluşlarına yönelik hizmet kapasitesinin artırılması ve dönüşüm çalışmalarının daha geniş bir işletme kitlesine ulaştırılması planlanıyor.

Burkay: Verimlilik üretimin temel gündemlerinden biri

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabet koşullarındaki değişimin firmaların üretim süreçlerini yeniden ele almasını gerektirdiğini belirtti. Bursa’nın güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu kaydeden Burkay, bu altyapının geleceğe taşınması için verimlilik, teknoloji kullanımı ve nitelikli insan kaynağının birlikte geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bursa Model Fabrika’da firmalara yalnızca teorik eğitim sunulmadığını belirten Burkay, işletmelerin üretim sahalarındaki kayıpların tespit edildiğini ve iyileştirme çalışmalarının doğrudan işletmelerin kendi ortamlarında uygulanmasına odaklanıldığını aktardı.