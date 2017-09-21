Bursalı firmalar Premiere Vision Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı

21 Eylül 2017

BURSA (DÜNYA)

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde Bursalı firmalar, tekstil sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından birisi olarak gösterilen Premiere Vision Fuarı'na, 50 kişilik heyetle çıkarma yaptı.

Kumaş ve ev tekstili ürünlerinin sergilendiği fuar, dünyanın en önemli firmalarıyla alıcıları buluşturdu. Türkiye'den 70 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda 34 Bursa firması stant açtı. 2018 sonbahar-kış sezonu ürünlerinin sergilendiği fuarda, Bursalı firmalar birbirinden çeşitli ve inovatif ürünlerini alıcılara sundu.

Premire Vision Fuarı Heyet Başkanı Mustafa Taşdelen ve Başkan Yardımcısı Berna Kırcı Aşıroğlu ayrıca Fransa'daki en önemli ticaret odalarından birisi olan Fransız Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Önder ve üyeleri ile de bir araya geldi.

Heyet Başkanı Mustafa Taşdelen, "Yıllar önce bu fuara bırakın katılımcı olmayı, ziyaretçi olarak bile geldiğimizde kapıdan çevriliyorduk. Bizim Türk olduğumuzu öğrendiklerinde 'Özür dileriz. Türkleri fuara almıyoruz' diyerek bizleri fuara almıyorlardı. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu fuarın ana oyuncuları artık Türkler oldu. Sektör olarak bu başarının yeterli olmadığını düşüyoruz. Sektörümüzün gelişimi için ilerleme kaydetmeye devam etmeliyiz" dedi.

Sektörde özellikle Uzak Doğu ülkeleri ile ciddi bir rekabet yaşandığını dile getiren Taşdelen, ancak Türkiye'nin kaliteli üretici ve güvenilir sevkiyatçı olarak kendisini kanıtladığını, bu nedenle Avrupa'da tercih edildiğini söyledi.