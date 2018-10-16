Bursa’nın turizm yol haritası belirleniyor

16 Ekim 2018

BURSA - Yeni dönemde Sibel Cura Ölçüoğlu’nun başkanlık görevini üstlendiği Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Sektör Konseyi kentin güçlü potansiyelini ortaya çıkarmak için önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. BTSO turizm komitelerinin üyeleri ve dernek yöneticileri ile kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı toplantıya seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç da misafir oldu.



BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, Türkiye’nin dünya turizm liginde daha fazla pay almasını istediklerini söyledi. BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Turizm Sektör Konseyi ile sektörün sesi olacaklarını kaydeden Ölçüoğlu, “Bursamızın turizm hacmini kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Bu noktada sektörümüzün ve ilgili kurumlarımızın dinamikleriyle alacağımız kararların sektörümüze güç katacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Turizm sektöründe daha fazla döviz getiren turistlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Ölçüoğlu, Bursa’ya nitelikli turistlerin çekilmesi gerektiğini söyledi. Bursa’nın Türkiye turizminin gözde kentlerinden birisi olmasını istediklerini dile getiren Ölçüoğlu, 8 bin 500 yıl önceye dayanan tarihi zenginliklere sahip Bursa’nın turizmde hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Uzakdoğulu turistlerin Bursa’ya ilgisi artıyor

Bursa’ya özellikle Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinden önemli sayıda turistin geldiğine dikkati çeken Ölçüoğlu, “Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün 2017 yılı kayıtlarına göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Endonezya, Çin ve Malezya’dan Bursa’ya yoğun şekilde turist geliyor. Özellikle son zamanlarda Çin’den ciddi bir şekilde ilgi var. Kentimizin ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin farkına varmalıyız. Her bir vatandaşımız bir turizm elçisi gibi hareket ederek, kentinin değerlerine sahip çıkmalı.” dedi.

“Kentin turizm hacmine güç katıyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Bursa iş dünyası olarak kentin turizm hacmine güç katan birçok projeye imza attıklarını söyledi. Irmak Aslan, BTSO destekleriyle her yıl düzenlenen 15’i aşkın fuar organizasyonu, Ticari Safari Projesi kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonlarıyla firmaların dış ticaret hacmine katkı sağladıklarını, söz konusu projelerle kentin turizmine de ciddi anlamda ivme kazandırdıklarını kaydetti.

Turizm için eyleme geçilecek

BTSO olarak turizm sektörünün rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ile birlikte HİSER Projesi’ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Aslan, bu projeyle Bursa’da turizm sektörünün güçlü potansiyelini değerlendirmek istediklerini kaydetti. Irmak Aslan, “Bursa iş dünyası olarak üretim ve ihracatın yanı sıra kentimizin turizmini de canlandırmak istiyoruz. Sadece geçtiğimiz sene fuar ve alım heyeti organizasyonlarımızla 6 bini aşkın yabancı alıcıyı Bursa’da ağırladık. Odamız çatısı altında faaliyet gösteren 23 konseyden birisi olan Turizm Sektör Konseyimiz İş dünyası temsilcilerimiz, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerinin katılımıyla kenti ve sektörleri için önemli kararlar alacaktır. Konseyimizin eylem planlarıyla Bursa’nın turizmine katkı sağlamaya devam edecek. BTSO olarak sektörümüzün gelişimine yönelik yeni ve model projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.





“Bursa gibi kadim şehir dünyada yok denecek kadar az”

Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç, Bursa’nın turizm noktasında müthiş bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Kültür turizminde yerel değerlerin ülkelerin turizmine katkı sağladığını belirten Tonguç, “Bursa gibi kadim şehir dünyada artık yok denecek kadar az. Bursa’da turizm alanında çok ciddi potansiyel var. Uludağ, Cumalıkızık, Gölyazı, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi turizm için iyi değerlendirilmeli. Bursa mutlaka daha fazla turisti hak eden bir şehir. BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Konseyi gibi platformlar sektörün tek çatı altında bir araya gelmesini sağlıyor. Turizm sektöründe Bursa’nın yakın zamanda daha güzel başarılara imza atacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.