Büyümenin sessiz gücü olan dinamik sektör, hızla gelişiyor

Hüseyin VATANSEVER

Küresel boyutta yazılım ve bilişim hizmetleri sektörü nispeten genç bir sektör olmasına karşın gösterdiği dinamizm ile hızla büyümeye devam ediyor.

Farklı sektörlerdeki işletmeler, otomasyon ve dijital platformlara geçişi içeren dijital dönüşümü benimsiyor ve bu dönüşümü hayata geçirmek yönünde adım atıyor. Dijital teknolojileri yönetmek, uygulamak ve optimize etmek yönünde gelişen bu durumda özel yazılım çözümleri ve bilişim hizmetlerine olan talep artıyor.

Bulut tabanlı veri ve iletişim teknolojileri çözümleri yaygınlaşmayı sürdürürken; Dijital İkizler ve Üretken Yapay Zeka Teknolojisi (GenAI) gibi ileri yazılım ve bilgi teknolojilerinin işletmelerin iş yapış ve üretim süreçlerine entegre edilmesi gündeme geliyor. Bununla birlikte yazılım hizmetleri ayrıca gelişen bu teknolojik evrenin saldırılara karşı korunmasını ve güvenliğinin sağlanmasını da destekliyor.

Küresel pazar 1.43 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacak

Sektör, eğitim ve yatırım için harcanan maliyetin çok üzerinde katma değer sağlama potansiyeli ile dikkat çekerken; ayrıca doğal kaynakların üzerinde diğer sektörlere oranla daha az baskı oluşturuyor. Yerli yazılım firmalarının varlığı, işletmelerin kendi ihtiyaçlarına özel ürünlere ulaşmasını sağlarken, bu alanda ülke dışından hizmet alınması ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Buna ek olarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmakta geliştirilen yazılımlar ve bilgi analiz programları işletmelere destek oluyor. Diğer bir açıdan bakıldığında yerli sermaye kullanımıyla üretim verimliliğini tesis etmenin bilincini taşıyan sektör, zaman ve mekân gözetmeksizin, hizmet ihracatına da katkı sağlıyor.

Yazılım ve bilişim hizmetleri pazarının küresel büyüklüğü, danışmanlık hizmetleri şirketi Fortune Business Ingishts verilerine göre 2024 yılında 1.34 trilyon dolar olarak değerlendirildi.

Pazarın 2025 yılında 1.43 trilyon dolara ulaşacağı beklenirken sektörün, 2032 yılına kadar 2.32 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması ve tahmin döneminde yüzde 7.20’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı sergilemesi öngörülüyor. Türkiye’de yazılım sektörü ise son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen bir sektör olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’nin yazılım ve bilişim ihracatı 2024 yılında 4.8 milyar doları buldu. Sektörün başlıca pazarları arasında Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika ülkeleri yer alıyor.

Oyun, fintech, yapay zekâ ve savunma yazılımları Türkiye’nin küresel pazarda rekabet ettiği niş alanlar arasında öne çıkıyor. Genç ve dinamik nüfusu sayesinde yazılım ve bilişim sektöründe geniş istihdam potansiyeline sahip Türkiye’de sektörün 200 binin üzerinde kişiyi istihdam ettiği tahmin ediliyor. Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) tarafından yayımlanan Türkiye Yazılım Ekosistemine Genel Bakış isimli çalışmada yazılım geliştirmede yerlilik oranının yüzde 82’ye ulaştığı belirtildi.

Sektörün hedefi ise 2030 yılına kadar ihracatını 30 milyar dolara çıkarmak olarak ifade ediliyor. Stratejik sektörler arasında yer alan yazılım ve bilişim hizmetleri sektörü, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi, teknopark yatırımlarının artması ve uluslararası iş birlikleriyle birlikte önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesinde en kritik katma değer sağlayıcılarından biri olacak.

Üretken Yapay Zeka tarafında fırsat var

Küresel trendler, Türkiye’nin konumunu etkiliyor. Özellikle yazılım mühendislerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artış gösteriyor olmasına karşın, yurt dışına beyin göçü de hız kazanıyor. Çünkü sektörde yaşanan büyüme, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı artırıyor. Bununla birlikte kamu ve özel sektör yatırımlarında sektörün gündeminde yükselen başlıklar arasında üretken yapay zekâ ve büyük veri dikkat çekiyor.

Genellikle büyük dil modelleri olan GPT veya DALL-E gibi derin öğrenme algoritmalarına dayanan GenAI, İş süreçleri, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejileri, ürün geliştirme, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi alanlarda verimliliği artırma ve inovasyonu destekleme potansiyeline sahip. Küresel GenAI pazarına bakıldığında, 2030 yılında 207 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.