BYD SEAL U Türkiye’de 20 bin teslimata ulaştı

BYD'nin D-SUV segmentindeki modeli SEAL U'nun Türkiye'deki 20 bininci teslimatı, düzenlenen törenle araç sahibine teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD SEAL U, 20 bininci teslimatla birlikte model, markanın Türkiye'deki büyümesine katkı sağlayan araç konumunu pekiştirdi.

SEAL U, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülüne layık görülmüştü.

BYD'nin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli SEAL U, modern tasarımı ve ileri teknolojiyi bir arada sunuyor.

SEAL U özellikleri neler?

Tam elektrikli SEAL U EV, WLTP normuna göre tek şarjla 500 kilometre karma menzili bulunuyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyon SEAL U DM-i ise düşük yakıt tüketimi ve etkileyici menzil kapasitesiyle öne çıkıyor. WLTP normuna göre 4x2 versiyonunun karma sürüş menzili 1080 kilometre iken 4x4 versiyonu ise 870 kilometre karma sürüş menzili sunuyor.

SEAL U DM-i, 145 kW'lık (197 PS) elektrik motorunu, 72 kW'lık (98 PS) 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motorla birleştirerek toplamda 160 kW (218 PS) sistem gücüne ulaşıyor.

WLTP karma sürüş verilerine göre 1080 kilometreye varan toplam menzili bulunuyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonda, dış ölçüler korunurken çift motorlu yapı sayesinde sistem gücü 238 kW'a (323 PS) yükseliyor. Bu versiyon, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşıyor.

SEAL U'nun tamamen elektrikli versiyonu olan BYD SEAL U EV, markanın yenilikçi 87 kWsa kapasiteli Blade Bataryasıyla donatıldı. WLTP karma sürüş ölçümlerine göre 500 kilometre, şehir içi kullanımda ise 674 kilometreye varan menziliyle dikkati çekiyor.

140 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya 28 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. SEAL U EV, 160 kW (218 PS) gücündeki elektrik motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşıyor.