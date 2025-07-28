BYD'nin Manisa'daki fabrikasında çalışmalar yeniden başladı! 2026'da faaliyete geçme hedefi

Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı elektrikli ve hibrit araç fabrikasıyla ilgili 'yatırım iptal edildi' iddiaları gündemdeki yerini korurken, üretim sahasında iş makineleri yeniden çalışmaya başladı.

Şubat ayında hareketliliğin yoğun olduğu dev şantiye alanında, Haziran ayında çalışmaların durması dikkat çekmişti. Ancak proje üzerinde yapılan bazı değişikliklerin ardından ekiplerin tekrar sahaya döndüğü öğrenildi.

2026 sonunda 150 bin araç üretim kapasitesi hedefi

Alınan bilgilere göre, 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak tesisin 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca fabrikanın, 2027 yılında bu rakamı aşması ve 2028 itibarıyla üretim kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

Manisa'daki tesisin, BYD'nin Macaristan'daki fabrikasına kıyasla daha yüksek kapasiteyle çalışması bekleniyor. Projenin, Türkiye'nin otomotiv sanayisine katkı sağlaması ve bölgede istihdamı artırması öngörülüyor.