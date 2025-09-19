Cep rekabetinde 17’nci dalga

HamideHANGÜL

Teknoloji tutkunlarının bir süredir beklediği Apple’ın yeni iPhone 17 modeli, Türkiye’de 77 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicinin karşısına çıktı. Daha fazla video oynatma, daha uzun süren şarj ve ince görünümüyle dikkat çeken cihazın Pro modeli 107 bin 999 TL, Pro Max 256 GB 119 bin 999 TL, Pro Max 2 TB 168 bin 999 TL’den satışta. Böylelikle Huawei, Oppo, Xiaomi’nin bu yıl pazara giren yeni modellerinin yanı sıra Apple’ın iPhone 17’si de iç piyasada yerini almış oldu. Ön talep sürecinde yoğun ilgi gören model, bütçeleri de sınayacak.

Bu da sadece teknoloji yarışını değil, tüketicilerin cebini rahatlatmak için sektörde kampanya rekabetini de hızlandıracak. Hem iPhone, hem Android cephesinde taksit, kontratlı satış ve ‘eskiyi getir, yeniyi götür’ kampanyalarıyla tüketici yakalanmaya çalışılacak. Akıllı telefonda tüm gözlerin piyasaya yeni giren cihazlarda olması, bir önceki modellerde de indirim beklentisi oluştururken, özellikle ikinci el pazarında fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi de sürpriz olmayacak.

Özellikle bir üst modele geçmek isteyen tüketicilerin, satış platformlarında bir alt model cihazlarını satışa çıkartması ikinci el fiyatlarını biraz daha aşağı çekebilir. İPhone 17’nin yanı sıra, bu yıl satışa çıkan bazı, yeni akıllı cep telefon modellerini sizin için araştırdık.

Lansman sonrası iPhone 17 Pro ve Pro Max kısa sürede tükendi

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, Apple’ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 17’nin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Yenginer, özellikle seriye eklenen turuncu rengin tercihlerde öne çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Tüketiciler iPhone 17’ye yoğun bir ilgi gösteriyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, lansman sonrası kısa sürede tükendi. Yeni seride dikkat çeken bir diğer model de iPhone 17 Air. Yenilikçi ve alışılmışın dışında tasarımıyla dikkat çeken bu model, kullanıcıların en çok merak ettiği ürünler arasında yer alıyor. Teknosa olarak müşterilerimize en yeni teknolojileri en iyi deneyimle sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Apple'a çok ciddi sipariş geçtik”

Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, akıllı cep telefonu pazarında yeni lansmanlarla bu yılın sonunda toplamda 2,5 kat büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Şunları söyledi: “Biz iPhone 17’nin kiralamasını ön talep başlattık, 9 Eylül’deki lansmanla birlikte. Apple ile işbirliği içinde.

Talep çok güzel. Hem 17 tarafında şirketlerin üst düzeylerinden ve bireysellerden talep var. Özellikle 15 ve 16 kullananlar şu anda değişim yapmak istiyorlar. Onlardan çok talep geldi. Bir de 2-3 sene önce iPhone almış olanlar şu anda son cihaza geçmek için talep gösteriyor. Air serisine ise çok sayısı iş insanları ve kadın kullanıcılar çok ilgi gösteriyorlar.

Biz de yoğun talepten dolayı Apple çok ciddi bir sipariş geçtik. Bekliyoruz ve muhtemelen eylül ayının son haftası ve ekimin ilk haftası sevkiyatlarına başlıyor olacağız. Pro seviyesinde farklılıklar var, ancak fiyattan dolayı oradaki talep biraz daha yavaş başladı. Yeni saatlerdeki özelliklerde yapay zeka ve çeviri özelliğinden dolayı onlara da güzel talep geldi. Onları da ön talebe açmıştık. Onların da sevkiyatlarına başlayacağız.”

Huawei’den Puro 80 serisi

Huawei, Pura 80 serisi akıllı telefon modelini Türkiye’de geçtiğimiz ay satışa sundu. Mobil fotoğrafçılık alanında yeni teknolojiler barındıran Pura 80 serisinde, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra bulunuyor. Huawei Pura 80 Ultra, bağımsız değerlendirme kuruluşu DXOMARK tarafından 175 puanla dünyanın en iyi mobil kamerası olarak tescillenirken, 'Değiştirilebilir Çift Telefoto' kamera sistemine sahip.

Bu sistem, 3.7x ve 9.4x optik zoom arasında akıllıca geçiş yaparak uzak detayları, netlikle yakalıyor. Cihazın 1 inçlik 'Ultra Aydınlatma HDR' ana kamerası ve f/1.6-f/4.0 arasında değişebilen fiziksel diyafram açıklığı, her ışık koşulunda profesyonel kalitede sonuçlar sunuyor. Serinin diğer ürünü Huawei Pura 80 Pro ise parlak kırmızı rengiyle yoğun ilgi gördü. Perakende noktalarında Huawei Pura 80 Ultra 89.999 TL, Huawei Pura 80 Pro 62.099 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi'nin en son çıkan amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra, Türkiye’de 75.999 TL’den başlayan fiyatlarla bu yıl satışa çıktı. 200 megapiksel çözünürlükte kameraya sahip olan cihaz, ayrıca 12 ve 16 GB Ram 512 GB seçeneklerine sahip. Yeni Xiaomi 15 Ultra, 6000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun şarj özelliği bulunuyor.

Oppo Reno14

OPPO, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G ve Reno14 F 5G modellerini geçtiğimiz ay Türkiye’de satışa sundu. Cihaz, 6,59 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Kamera tarafında, 50 MP arka kamera, 50 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Depolama seçenekleri 256 GB ve512 GB arasında değişirken, teknoloji perakendesinde satış fiyatı 39.999 TL’den raflarda yerini alıyor.