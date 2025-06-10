Çiftçiler, kompakt ve teknoloji destekli traktörlere yöneldi

Mehmet H. GÜLEL

Tarımda artan maliyet, azalan iş gücü ve tek­nolojinin kullanılma­sıyla birlikte traktör sektörü­nü dönüştürüyor. Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda traktör firmaları değişen ihti­yaçlara cevap vermeye odak­landı.

Çiftçilerin artık daha kompakt, düşük yakıt tüke­timli, çok amaçlı ve teknolo­ji destekli traktörleri tercih ettiğini söyle Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kan­bir, “Dünya genelinde tarım­sal nüfus, faaliyetin zor ve ka­zancı az olmasından kaynaklı giderek azalıyor. ABD, Japon­ya, Türkiye, Çin gibi ülkelerde inşaat sektörünün artan iş gü­cü talebi, tarımda azalan iş gü­cü nedeniyle otomasyona ve akıllı sistemlere geçme ihtiya­cı doğuruyor” dedi.

Türkiye’de arazi büyüklüğü 7.6 hektar

Akıllı tarım ma­kineleri için ge­rekli olan temel unsurun daha bü­yük arazi gereksini­mi olduğunu vurgula­yan Kanbir, bu doğrultu­da akıllı tarım makinelerinin varlığı artması için uygulama alanlarının ölçekleri artması ve buna bağlı olarak koopera­tifleşmenin çok önemli oldu­ğuna dikkat çekti.

Türkiye’de ortalama arazi büyüklüğünün 7,6 hektar ve alanların çok par­çalı olduğunu ifade eden Kan­bir, “Bu oran Birleşik Kral­lık’ta 32,4, Almanya’da 42,9 ve Fransa’da 40,3 hektar olarak yer alıyor. Bir diğer husus da maliyetleri daha yüksek olan bu makinalar için finansman desteği. Bu nedenle karar ve­ricilerin kısa, orta ve uzun va­de planlamaları ile politikalar oluşturması destekleyici bir unsur olacak.

Türkiye tarım sektörünün genç nüfusa sahip dinamik yapısı ve coğrafi çe­şitliliğiyle büyüme potansiye­li yüksek bir pazar. Türkiye’de teknolojik dönüşüm, Ziraat Bankası ve devlet politikaları ile finansmana erişim ve iklim değişikliği gibi faktörler sek­törde önemli etkiler yaratıyor” diye konuştu.

“Tarım etkili politikalarla yüzde 20 büyüyebilir”

Türkiye’nin katma değeri yüksek ve teknolojik ürünler­le bu noktada en büyük oyun­culardan biri ola­bileceğini dile geti­ren Kanbir, temel üretici bilgi ve tecrübesinin gereken destekler ile giderek artaca­ğını, bu pazarda Türk üreti­cilerin şansı çok yüksek ola­cağını söyledi. Kanbir, diji­talleşme ve mekanizasyon ile Türkiye tarımının önümüz­deki yıllarda yüzde 5 ile 7 ban­dında, ancak kararlı ve etkili tarım politikaları ile de yüzde 20 üzerinde sürdürülebi­lir büyüme gösterebile­ceğini aktardı.

Bu yıl yüzde 50 büyüme hedefliyor

Firma olarak 2024 yılında daralan Türkiye pa­zarında stra­tejik hamle­lerle pazar paylarını ar­tırdıkları bir yıl oldu­ğunu akta­ran Kanbir, genel paza­rın yüzde 30 civarın­da daral­masına karşın, müşteriye yakın duruşumuz, hızlı teknik çözüm yapı­mız ve güvene dayalı satışları sayesinde pozitif ayrıştıkları­nı iletti.

2023 yılında yakala­dıkları yüzde 2,7’lik pazar pa­yını düşen pazara rağmen adet artışıyla yüzde 3,7’ye çıkardık­larını açıklayan Kanbir, “2025 yılı için değişen çevre politi­kaları gereği yenilenecek ürün gamımız ile pazarda bir daral­ma daha öngörüyoruz. Ye­ni motor teknolojisi ile eski motor teknolojisi arasında belirgin bir fiyat farkı bulunmak­ta. Artacak fiyatlar ne­deni ile darala­cak pazarda, yeni ürünle­rimiz ile ge­çen yıla gö­re büyüme hedefliyo­ruz” dedi.

Geçen yıl açıkla­nan TÜİK verilerine göre 2 bin 100 adet Solis trak­törün trafiğe tescil edildi­ğini bildiren Kanbir, “Bunun­la birlikte 173 adet de Yanmar markalı traktörümüz son kul­lanıcı ile buluştu. Bu yıl ise LS markamızın satışa sunulması ile plakalama adedinde çift ha­neli büyüme hedeflemekteyiz. 2025 için genel satışta çift ha­neli büyüme, ihracat kanalın­da ise yüzde 50'ye yakın bir bü­yüme hedefliyoruz. Bu hedef, mevcut distribütör ağımızı ge­nişletme ve ürün çeşitliliğimi­zi artırma stratejimize dayanı­yor” açıklamasında bulundu.

Yurt içi ve yurt dışı bayi ağını güçlendirecek

Yeni fabrikalarını 2023’ün Eylül ayında devreye alarak kapasite artışı yaptıklarını işa­ret eden Kanbir, “Bundan son­raki süreçte Yanmar Turkey olarak ilk önceliğimiz tesisten ziyade insan kaynakları yatı­rımı. Türkiye’nin genç ve etkin nüfusuna çok güveniyoruz. Bu nedenle büyüme odaklı yatı­rımlar planlıyoruz. 2025 itiba­rıyla hem yurt içi bayi ağımızı güçlendirmek hem de ihracat pazarlarında daha etkin olmak için altyapı ve organizasyonel yatırımlar yapmayı planlıyo­ruz” şeklinde konuştu.

Yanmar YM3 modelleri bu yıl pazara sunulacak

Çiftçilerin artık daha kompakt ve teknoloji destekli traktörleri tercih ettiğini hatırlatan Murat Balkan Kanbir,kendilerinin de bu talepler doğrultusunda Yanmar, Solis ve bu sene pazara sunacakları LS traktör modellerini optimize ettiklerini bildirdi. Geri bildirim mekanizmaları sayesinde saha verilerini ürün geliştirmede aktif olarak kullandıklarını açıklayan Kanbir, örnek olarak ihracat odaklı geliştirdikleri Yanmar YM3 modellerini, Türk çiftçisinin talepleriyle iç pazarı için geliştirerek bu yıl satışa çıkaracaklarını duyurdu.