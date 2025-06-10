Çiftçiler, kompakt ve teknoloji destekli traktörlere yöneldi
Çiftçilerin artık daha kompakt, düşük yakıt tüketimli, çok amaçlı ve teknoloji destekli traktörleri tercih ettiğini belirten Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, inşaat sektöründe artan iş gücü talebi ve tarımda azalan iş gücü nedeniyle otomasyon ile akıllı sistemlere geçiş ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Tarımda artan maliyet, azalan iş gücü ve teknolojinin kullanılmasıyla birlikte traktör sektörünü dönüştürüyor. Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda traktör firmaları değişen ihtiyaçlara cevap vermeye odaklandı.
Çiftçilerin artık daha kompakt, düşük yakıt tüketimli, çok amaçlı ve teknoloji destekli traktörleri tercih ettiğini söyle Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, “Dünya genelinde tarımsal nüfus, faaliyetin zor ve kazancı az olmasından kaynaklı giderek azalıyor. ABD, Japonya, Türkiye, Çin gibi ülkelerde inşaat sektörünün artan iş gücü talebi, tarımda azalan iş gücü nedeniyle otomasyona ve akıllı sistemlere geçme ihtiyacı doğuruyor” dedi.
Türkiye’de arazi büyüklüğü 7.6 hektar
Akıllı tarım makineleri için gerekli olan temel unsurun daha büyük arazi gereksinimi olduğunu vurgulayan Kanbir, bu doğrultuda akıllı tarım makinelerinin varlığı artması için uygulama alanlarının ölçekleri artması ve buna bağlı olarak kooperatifleşmenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’de ortalama arazi büyüklüğünün 7,6 hektar ve alanların çok parçalı olduğunu ifade eden Kanbir, “Bu oran Birleşik Krallık’ta 32,4, Almanya’da 42,9 ve Fransa’da 40,3 hektar olarak yer alıyor. Bir diğer husus da maliyetleri daha yüksek olan bu makinalar için finansman desteği. Bu nedenle karar vericilerin kısa, orta ve uzun vade planlamaları ile politikalar oluşturması destekleyici bir unsur olacak.
Türkiye tarım sektörünün genç nüfusa sahip dinamik yapısı ve coğrafi çeşitliliğiyle büyüme potansiyeli yüksek bir pazar. Türkiye’de teknolojik dönüşüm, Ziraat Bankası ve devlet politikaları ile finansmana erişim ve iklim değişikliği gibi faktörler sektörde önemli etkiler yaratıyor” diye konuştu.
“Tarım etkili politikalarla yüzde 20 büyüyebilir”
Türkiye’nin katma değeri yüksek ve teknolojik ürünlerle bu noktada en büyük oyunculardan biri olabileceğini dile getiren Kanbir, temel üretici bilgi ve tecrübesinin gereken destekler ile giderek artacağını, bu pazarda Türk üreticilerin şansı çok yüksek olacağını söyledi. Kanbir, dijitalleşme ve mekanizasyon ile Türkiye tarımının önümüzdeki yıllarda yüzde 5 ile 7 bandında, ancak kararlı ve etkili tarım politikaları ile de yüzde 20 üzerinde sürdürülebilir büyüme gösterebileceğini aktardı.
Bu yıl yüzde 50 büyüme hedefliyor
Firma olarak 2024 yılında daralan Türkiye pazarında stratejik hamlelerle pazar paylarını artırdıkları bir yıl olduğunu aktaran Kanbir, genel pazarın yüzde 30 civarında daralmasına karşın, müşteriye yakın duruşumuz, hızlı teknik çözüm yapımız ve güvene dayalı satışları sayesinde pozitif ayrıştıklarını iletti.
2023 yılında yakaladıkları yüzde 2,7’lik pazar payını düşen pazara rağmen adet artışıyla yüzde 3,7’ye çıkardıklarını açıklayan Kanbir, “2025 yılı için değişen çevre politikaları gereği yenilenecek ürün gamımız ile pazarda bir daralma daha öngörüyoruz. Yeni motor teknolojisi ile eski motor teknolojisi arasında belirgin bir fiyat farkı bulunmakta. Artacak fiyatlar nedeni ile daralacak pazarda, yeni ürünlerimiz ile geçen yıla göre büyüme hedefliyoruz” dedi.
Geçen yıl açıklanan TÜİK verilerine göre 2 bin 100 adet Solis traktörün trafiğe tescil edildiğini bildiren Kanbir, “Bununla birlikte 173 adet de Yanmar markalı traktörümüz son kullanıcı ile buluştu. Bu yıl ise LS markamızın satışa sunulması ile plakalama adedinde çift haneli büyüme hedeflemekteyiz. 2025 için genel satışta çift haneli büyüme, ihracat kanalında ise yüzde 50'ye yakın bir büyüme hedefliyoruz. Bu hedef, mevcut distribütör ağımızı genişletme ve ürün çeşitliliğimizi artırma stratejimize dayanıyor” açıklamasında bulundu.
Yurt içi ve yurt dışı bayi ağını güçlendirecek
Yeni fabrikalarını 2023’ün Eylül ayında devreye alarak kapasite artışı yaptıklarını işaret eden Kanbir, “Bundan sonraki süreçte Yanmar Turkey olarak ilk önceliğimiz tesisten ziyade insan kaynakları yatırımı. Türkiye’nin genç ve etkin nüfusuna çok güveniyoruz. Bu nedenle büyüme odaklı yatırımlar planlıyoruz. 2025 itibarıyla hem yurt içi bayi ağımızı güçlendirmek hem de ihracat pazarlarında daha etkin olmak için altyapı ve organizasyonel yatırımlar yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Yanmar YM3 modelleri bu yıl pazara sunulacak
Çiftçilerin artık daha kompakt ve teknoloji destekli traktörleri tercih ettiğini hatırlatan Murat Balkan Kanbir,kendilerinin de bu talepler doğrultusunda Yanmar, Solis ve bu sene pazara sunacakları LS traktör modellerini optimize ettiklerini bildirdi. Geri bildirim mekanizmaları sayesinde saha verilerini ürün geliştirmede aktif olarak kullandıklarını açıklayan Kanbir, örnek olarak ihracat odaklı geliştirdikleri Yanmar YM3 modellerini, Türk çiftçisinin talepleriyle iç pazarı için geliştirerek bu yıl satışa çıkaracaklarını duyurdu.