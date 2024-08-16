Çiğ süt fiyatları maliyetleri karşılamıyor, üretici zorda

Ziya İPEK

İncefikir yaptığı açıklamada, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği’nce (Tüsedad) güncel yem ve diğer tüm giderlerle birlikte gelirlerin de dikkate alınarak yapılan çalışmada, Haziran’da 17 lira olan 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetinin Temmuz’da 17,54 TL olarak hesaplandığını anımsattı. Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 14,65 TL olarak değişmediğini kaydeden İncefikir, “Maliyetler ve satış fiyatı arasındaki bu çelişkili durum ortadan kalkmadığı sürece üreticinin gelecek planları yapmasını bırakın, ayakta durması bile oldukça zor” dedi.

Mevcut durumun üreticilerin anaç hayvanlarını kesime gönderme riskini artırdığına dikkat çeken İncefikir, Haziran ayına ait litrede 17 lira olan maliyetin 1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarına gelen yüzde 30 zam ve akaryakıt fiyatlarına bir önceki aya göre gelen yüzde 9 oranındaki zamla birlikte giderlerde artışa yol açtığının görüldüğünü kaydetti. İncefikir, üreticinin kârlı bir üretim yapmasının Türkiye’nin tarımsal kapasitesi açısından son derece önemli olduğunu altını çizerek, bu durumun kırsaldaki üreticiler için daha değerli olduğunu kaydetti.

Tarımsal faaliyetlere hem sürdürülebilirlik hem de tedarik zincirinin bozulmaması açısından değer verilmesini isteyen İncefikir, gerçekçi fiyat politikalarının üretimi teşvik edeceğini vurguladı. Türkiye’nin tarımsal alanda rekabetçi bir ülke olmasının yolunun devlet destek ve teşvikleri ile sağlanabileceğini aktaran İncefikir, zor durumdaki üreticinin ayakta durabilmesi ve gelecek planları yapabilmesinin yolunun şu an için çiğ süt tavsiye fiyatının mutlaka 20 liranın üzerine çıkarılması ile mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.