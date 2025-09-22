Cimin üzümü: Aroması, kokusu ve az şekerli oluşuyla öne çıkıyor! Cimin üzümünün sağlığa faydaları neler?

Erzincan'ın önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen sofralık siyah üzümün hasadı devam ediyor.

Kendine has tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, ince kabuğu ve iri tanelerinin yanında şeker oranının düşük olması dolayısıyla da tercih ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarında kentin bağlarında başlayan hasat mesaisinde üreticiler, narin yapısıyla meyvesine fazla dokunmadan topladıkları üzümleri kasalara doldurup satışa hazır hale getiriyor.

Uygun hava koşulları dolayısıyla yaklaşık 6 bin ton rekolte beklenen tescilli Cimin üzümü, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin yanında Türkiye'nin farklı illerine satılıyor.

İHA'nın haberine göre; bağda hasat yapan Muammer Çokyaşar, yöreye özgü Cimin üzümünün kasıma kadar satışının devam ettiğini belirtti.

Üzümün hassas yapısı gereği çok fazla dokunmadan hasat yaptıklarını ifade eden Çokyaşar, aroması, iriliği, bol sulu oluşu ve sağlık yönüyle de Cimin üzümünün her zaman ilgi gördüğünü söyledi.

Cimin üzümünün sağlık açısından faydaları neler?

Erzincan İl Özel İdaresi'nin internet sitesinde Cimin üzümünün sağlık açısından ne gibi faydalar sağladığı aktarılıyor.

Buna göre; Cimin üzümü, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, kansızlık ve karaciğer hastalıkları için derde derman nitelikte.

Cimin üzümünün diğer faydaları ise şu şekilde:

Vücuttaki yağların erimesinde çok etkili. Kanın temizlenmesinde oldukça önemli bir yere sahip. Kalp ve damar sisteminin daha düzenli çalışmasına katkı sağlar. Mikrop ve virüslere karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlar. Cildin daha pürüzsüz bir görünümde olmasına yardımcı olur. Kireçlenme ve alerji için kalkan vazifesi görür.