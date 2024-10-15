Çocuklarıma akşam YouTube izlemeyin artık diyorum
Üç girişimcinin 2005'te basit bir video paylaşım platformu olarak kurduğu YouTube, 8 milyar dolarlık gelir elde eden bir platforma dönüştü. Platformu 2 milyardan fazla insanın kullandığını söyleyen Kurucu Ortak Steve Chen, YouTube'un bugün bir gelir modeline dönüştüğünü belirtti.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Başlangıçta basit bir video paylaşım platformu olarak 3 genç girişimci tarafından kurulan YouTube, bugün dünya genelinde 2 milyardan fazla insanın kullandığı bir gelir modeli oldu. Günümüzde Google’dan sonra en çok tıklanan web sitesi haline gelen YouTube, yıllık 8 milyar dolarlık gelir elde eden bir platforma dönüştü.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından girişimcileri, yatırımcıları ve sektör liderlerini inovasyon teması altında buluşturan NMerge Innovation Summit zirvesinde markanın başarı yolculuğunu anlatan YouTube Kurucu Ortağı Steve Chen, “2005’te ilk yola çıktığımızda nereye gideceği belli olmayan bir girişim, bugün her şeyin mümkün olabileceğini bize gösterdi.
Akıllı cihazlarla birlikte de her zaman her yerde ulaşılabilir oldu. Öyle ki 2 çocuğuma akşamları ‘yeter artık YouTube izlemeyin, kapatın’ diyorum” diye esprili bir konuşma yaptı. Bugün YouTube ekonomisi oluştuğunu dile getiren Steve Chen, “İnsanlar video yüklüyor, seyrediyor, reklam yapıyor. Sadece bireysel değil artık kurumsal da kullanılıyor” dedi.
1.65 milyar dolarlık satış
YouTube’un basit bir girişimden nasıl markaya dönüştüğünü ve yarattığı ekosistemi anlatan Steve Chen, “2005 yılında çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videoları paylaşmak istedik. Fakat video ve fotoğrafların boyutlarının büyük olması zorluk yaşattı.
Bunun üzerine bir çözüm yolu bulmak istedik ve büyük boyutlu dosyaların paylaşımına imkân veren bir çözüm üretme yoluna gittik. İlk videomuz Jawed Karim’in San Diego Hayvanat Bahçesi’nde çekip paylaştığı ‘Me at The Zoo’ 300 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Sonra bilgisayarlarımızda ne varsa onu yüklemeye başladık, kedi videoları, çocuk videoları yükledik. Aklımızdaki en büyük soru ‘bu ekonomik bir kaynağa dönüşür mü, gelir elde edebilir miyiz’ oldu. Çünkü o zamanlar internet hızı çok yavaştı ve internet pahalıydı.
Video çekip yüklemek nasıl olurdu? Bugün formatı değişti, her şey mümkün oldu” değerlendirmesini yaptı. Steve Chen’in anlatımına göre, YouTube’un hikayesi aslında bazı zorluklar ve engeller de içeriyor. Proje ilk kez yayına başladığında işler kötü gitti. Hatta iflas etme eşiğindeyken yeni geliştirmelerle birlikte canlandı. Böylece ilk yatırım da beklenenden çok daha erken geldi. Çok sonraları da günde ortalama 100 milyon kısa video izlenen bir platform oldu.
YouTube ilk aylarında yalnızca girişimci finansmanıyla ilerliyordu. Aynı yıl Sequoia Capital şirketinden 11.5 milyon dolar yatırım aldı. YouTube, Mayıs 2005’te beta sürümüyle açıldıktan kısa bir süre sonra günde yaklaşık 30 bin görüntülenme sayısına ulaştı.
Aralık 2005’te resmi olarak kurulduğunda ise platformdaki videolar her gün 2 milyondan fazla görüntüleniyordu. Ocak 2006 itibarıyla bu sayı 25 milyonun üzerine çıktı. 2006 yazında kullanıcılar YouTube’a günde 100 milyondan fazla video yükler hale gelince YouTube’un yükselişi Google’ın dikkatini çekti. Yeni video paylaşım platformunun potansiyelinin farkına varan Google, Kasım 2006’da YouTube’u 1.65 milyar dolara satın aldı.
Tayvan’dan Silikon Vadisi desteği
Tayvan hükümetinin ABD’ye gidenleri geri çağırıp yatırım için desteklediğini, kendisinin de 2019’da geri taşındığını söyleyen Steve Chen, Tayvan’ın Silikon Vadisi'nde start-up’lara destek verdiğini belirtti. Tayvan Silikon Vadisi olarak bilinen ve 1980’lerde kurulan Hsinchu Bilim Parkı, bilgisayar ve nanoteknoloji konusunda uzmanlaşmış durumda. Teknoloji merkezi 400 şirkete ev sahipliği yapıyor. Tayvan şirketlerinin dünyadaki bilgisayarların yüzde 80’ine katkı sağladığı tahmin ediliyor.