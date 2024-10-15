Çocuklarıma akşam YouTube izlemeyin artık diyorum

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Başlangıçta basit bir video paylaşım platformu ola­rak 3 genç girişimci ta­rafından kurulan YouTube, bu­gün dünya genelinde 2 milyar­dan fazla insanın kullandığı bir gelir modeli oldu. Günümüzde Google’dan sonra en çok tıkla­nan web sitesi haline gelen You­Tube, yıllık 8 milyar dolarlık ge­lir elde eden bir platforma dö­nüştü.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve dünya­nın dört bir yanından girişim­cileri, yatırımcıları ve sektör liderleri­ni inovasyon teması altında buluşturan NMerge Innovati­on Summit zirve­sinde markanın ba­şarı yolculuğunu anlatan YouTube Kurucu Orta­ğı Steve Chen, “2005’te ilk yo­la çıktığımızda nereye gideceği belli olmayan bir girişim, bugün her şeyin mümkün olabileceği­ni bize gösterdi.

Akıllı cihazlar­la birlikte de her zaman her yer­de ulaşılabilir oldu. Öyle ki 2 ço­cuğuma akşamları ‘yeter artık YouTube izlemeyin, kapatın’ di­yorum” diye esprili bir konuşma yaptı. Bugün YouTube ekonomi­si oluştuğunu dile getiren Steve Chen, “İnsanlar video yüklüyor, seyrediyor, reklam yapıyor. Sa­dece bireysel değil artık kurum­sal da kullanılıyor” dedi.

1.65 milyar dolarlık satış

YouTube’un basit bir giri­şimden nasıl markaya dönüş­tüğünü ve yarattı­ğı ekosistemi an­latan Steve Chen, “2005 yılında çek­miş olduğumuz fo­toğraf ve videoları paylaşmak istedik. Fakat video ve fo­toğrafların boyutlarının büyük olması zorluk yaşattı.

Bunun üzerine bir çözüm yolu bulmak istedik ve büyük boyutlu dosya­ların paylaşımına imkân veren bir çözüm üretme yoluna gittik. İlk videomuz Jawed Karim’in San Diego Hayvanat Bahçesi’n­de çekip paylaştığı ‘Me at The Zoo’ 300 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Sonra bil­gisayarlarımızda ne varsa onu yüklemeye başladık, kedi vide­oları, çocuk videoları yükledik. Aklımızdaki en büyük soru ‘bu ekonomik bir kaynağa dönüşür mü, gelir elde edebilir miyiz’ ol­du. Çünkü o zamanlar internet hızı çok yavaştı ve internet pa­halıydı.

Video çekip yüklemek nasıl olurdu? Bugün formatı değişti, her şey mümkün oldu” değerlendirmesini yaptı. Steve Chen’in anlatımına göre, You­Tube’un hikayesi aslında bazı zorluklar ve engeller de içeri­yor. Proje ilk kez yayına başla­dığında işler kötü gitti. Hatta iflas etme eşiğindeyken yeni geliştirmelerle birlikte canlan­dı. Böylece ilk yatırım da bek­lenenden çok daha erken geldi. Çok sonraları da günde ortala­ma 100 milyon kısa video izle­nen bir platform oldu.

YouTube ilk ayla­rında yalnızca giri­şimci finansmanıy­la ilerliyordu. Aynı yıl Sequoia Capital şirketinden 11.5 milyon do­lar yatırım aldı. YouTube, Ma­yıs 2005’te beta sürümüyle açıl­dıktan kısa bir süre sonra günde yaklaşık 30 bin görüntülenme sayısına ulaştı.

Aralık 2005’te resmi olarak kurulduğunda ise platformdaki videolar her gün 2 milyondan fazla görüntüleni­yordu. Ocak 2006 itibarıyla bu sayı 25 milyonun üzerine çıktı. 2006 yazında kullanıcılar You­Tube’a günde 100 milyondan fazla video yükler hale gelin­ce YouTube’un yükselişi Goog­le’ın dikkatini çekti. Yeni video paylaşım platformunun potan­siyelinin farkına varan Goog­le, Kasım 2006’da YouTu­be’u 1.65 milyar dolara sa­tın aldı.

Tayvan’dan Silikon Vadisi desteği

Tayvan hükümetinin ABD’ye gidenleri geri çağırıp yatırım için desteklediğini, kendisinin de 2019’da geri taşındığını söyleyen Steve Chen, Tayvan’ın Silikon Vadisi'nde start-up’lara destek verdiğini belirtti. Tayvan Silikon Vadisi olarak bilinen ve 1980’lerde kurulan Hsinchu Bilim Parkı, bilgisayar ve nanoteknoloji konusunda uzmanlaşmış durumda. Teknoloji merkezi 400 şirkete ev sahipliği yapıyor. Tayvan şirketlerinin dünyadaki bilgisayarların yüzde 80’ine katkı sağladığı tahmin ediliyor.