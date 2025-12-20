Coty, Wella’daki hisselerini 750 milyon dolara sattı

Coty, saç bakım markası Wella’daki kalan yüzde 25,8’lik hissesini, özel sermaye fonu KKR’ye 750 milyon dolar (32 milyar TL) karşılığında devretti. Satışla birlikte Coty, Wella’daki doğrudan ortaklığını tamamen sonlandırmış oldu.

Borçlarını azaltmak için kullanacak

Anlaşma kapsamında Coty, KKR’nin belirli getiri hedeflerini aşması durumunda, Wella’nın ileride olası bir satışı ya da halka arzından elde edilecek gelirin yüzde 45’ine hak kazanacak. Şirket, satıştan elde edilen nakdin büyük bölümünü borçlarını azaltmak için kullanmayı planlıyor.

Tamamen çıkma hedefi başarıyla tamamlandı

Coty CFO’su Laurent Mercier, işlemi şirketin dönüşüm sürecinde “kilit bir dönüm noktası” olarak tanımladı. Mercier, Wella yatırımının kademeli olarak nakde çevrilmesinin Coty’nin finansal yapısını güçlendirdiğini ve 2025 sonuna kadar Wella’dan tamamen çıkma hedefinin başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Rekabet nedeniyle satış baskısı altında kaldı

Şirket, son yıllarda özellikle “mass beauty” kategorisinde yeni markalarla artan rekabet nedeniyle satış baskısı altında kaldı. Bu nedenle Coty, stratejik odağını parfüm segmentine kaydırmayı hedefliyor.

2 yılda yüzde 70’in üzerinde değer kaybetti

Satış haberinin ardından Coty hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2 yükseldi. Ancak hisseler son iki yılda toplamda yüzde 70’in üzerinde değer kaybetti.

12,5 milyar dolara satın almıştı

Basında yer alan haberlere göre ana hissedar JAB Holding, şirket yönetiminde değişiklikleri de gündemine almış durumda. Coty, Wella’yı 2015’te Procter & Gamble’dan 12,5 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın almıştı.