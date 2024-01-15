Çukurova Havalimanı, kış turizmini canlandıracak

Derya ÖZGÜR

Havalimanının açılmasıyla birlikte, Mersin’de kışlık otellerin yüzde 100 kapasite ile faaliyet gösterebileceğine işaret eden İzol, “Mersin coğrafi yapısı itibariyle kış turizmine uygun bir kenttir. Antalya ile karşılaştırıldığında daha az rüzgârlı olması ve güneşli gün sayısının daha fazla olması nedeniyle kongre ve spor kulüplerinin kamplarına daha elverişlidir” dedi.

Mersin’deki bütün yaylalarda kış turizminin gelişmeye açık olduğunu ifade eden İzol, özellikle Arslanköy ve Çamlıyayla’nın kış sporları için daha çok gelişmeye uygun koşullarda olduğunu, Kayağa, Dümbelek ve Karboğazı yaylalarının da kış turizmi faaliyetlerine açık olduğunu dile getirdi.

Potansiyel büyük

İzol, Mersin’de kış turizminin gelişmesi ile istihdam olanaklarının da artacağının altını çizerek, “Havalimanı açıldığında iç turizm ve dışarıdan gelecek turistlerle beraber konaklamaya daha çok ihtiyaç duyulacak ve istihdam olanakları artacaktır. Mersin’de kış turizminin canlandırılması için önce havalimanı faaliyete geçip, uluslararası uçuşlara açılmalıdır.

Ayrıca, yay lalardaki işletmelerin de kış turizmine hazırlıklı olması önemlidir. Arz talebi, talep arzı doğurur; ikisi birbirinin bütünleyicisidir. Mersin, her mevsim turizme uygun bir yapıya sahiptir; kış, yaz, inanç ve sağlık turizmi için büyük potansiyel barındırmaktadır” diye konuştu.