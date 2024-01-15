Çukurova Havalimanı, kış turizmini canlandıracak
Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol, Çukurova Havalimanı'nın henüz açılmamış olmasına rağmen, Mersin'deki kışlık otellerin ortalama yüzde 60 kapasite ile çalıştığını belirterek, Mersin’de kış turizmi potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Derya ÖZGÜR
Havalimanının açılmasıyla birlikte, Mersin’de kışlık otellerin yüzde 100 kapasite ile faaliyet gösterebileceğine işaret eden İzol, “Mersin coğrafi yapısı itibariyle kış turizmine uygun bir kenttir. Antalya ile karşılaştırıldığında daha az rüzgârlı olması ve güneşli gün sayısının daha fazla olması nedeniyle kongre ve spor kulüplerinin kamplarına daha elverişlidir” dedi.
Mersin’deki bütün yaylalarda kış turizminin gelişmeye açık olduğunu ifade eden İzol, özellikle Arslanköy ve Çamlıyayla’nın kış sporları için daha çok gelişmeye uygun koşullarda olduğunu, Kayağa, Dümbelek ve Karboğazı yaylalarının da kış turizmi faaliyetlerine açık olduğunu dile getirdi.
Potansiyel büyük
İzol, Mersin’de kış turizminin gelişmesi ile istihdam olanaklarının da artacağının altını çizerek, “Havalimanı açıldığında iç turizm ve dışarıdan gelecek turistlerle beraber konaklamaya daha çok ihtiyaç duyulacak ve istihdam olanakları artacaktır. Mersin’de kış turizminin canlandırılması için önce havalimanı faaliyete geçip, uluslararası uçuşlara açılmalıdır.
Ayrıca, yay lalardaki işletmelerin de kış turizmine hazırlıklı olması önemlidir. Arz talebi, talep arzı doğurur; ikisi birbirinin bütünleyicisidir. Mersin, her mevsim turizme uygun bir yapıya sahiptir; kış, yaz, inanç ve sağlık turizmi için büyük potansiyel barındırmaktadır” diye konuştu.