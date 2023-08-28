Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu: Finansmana erişmeliyiz

Artan enflasyon, hayat pahalılığı, vatandaşların alım gücünün düşmesi, döviz kurundaki dalgalanma ve belirsizlikler nedeniyle iş dünyasının zorluk çektiğini söyleyen Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, “Enflasyon başta olmak üzere finansmana erişim güçlüğü, güven ve istikrar eksikliği, üretim noksanlığı, mali disiplin, hukukun üstünlüğü ve adalet sistemindeki yanlışlıklar iş dünyasını kara kara düşündürüyor.

İş insanları finansmana erişemediği gibi sınırlı olarak erişim sağlayanlar da vade yapısının kısalması nedeniyle ayrıca büyük zorluk yaşıyor. İş dünyasının önünün açılması için öncelikle finansmana erişimi zorlaştıran unsurlar ortadan kaldırılmalıdır" diye konuştu.

Çukurova Bölgesi’ni oluşturan Adana ve Mersin’deki durağan seyrin geride kalması için merkezi idarenin yeni ekonomi anlayışıyla yeni modeller geliştirmesi gerektiğini belirten Kış, iki kentteki işsizlik sorununun çözümü başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlere yönelinmesine ön ayak olması gerektiğini dile getirdi.

Kış, “Ekonominin bel kemiği sanayici ve iş insanları, çiftçi ve üretici, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ, bir çıkış yolu arıyor. İş dünyası artan yüksek girdi ve akaryakıt maliyetlerine karşılık ürettiğinin karşılığını alamaz hale geldi” dedi. Kış, ayrıca kredi kanallarının bir an önce açılmasının üretimle birlikte istihdam, yatırım ve ihracatı hareketlendireceğini sözlerine ekledi.