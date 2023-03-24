Deprem korkusu AVM’leri vurdu

Mehtap HALICI

Şapkacı, depremin ilk haftasında ülke genelinde ziyaretçi girişlerinin yaklaşık yüzde 30-35 oranında düştüğünü, ilerleyen haftalarda ise bu düşüşün yüzde 15-20 seviyelerine geldiğini kaydetti.

Şapkacı, mart ayında ise ziyaretçi sayılarının deprem öncesine göre yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğünü söyledi. Sürecin başta bölge halkı olmak üzere herkesi derinden etkilediğine dikkat çeken Şapkacı, “Perakende sektörü ve lüks segment büyük ölçüde etkilendi. Moda ve eğlenceye yönelik sektörlere tesir etti. Çünkü insanlar eğlenmek istemedi.

Deprem dedikoduları çıktı. Bu durumdan da en çok İstanbul etkilendi. Turistler rezervasyonlarını iptal ettiler. Ancak İstanbul’da bir toparlanma gözlemliyoruz. Çünkü mart ayı itibariyle ziyaretçi girişleri yüzde 10’lara ulaşmış durumda” dedi.

1 AVM bin 500 kişiye istihdam

AVM’lerin, içinde yer alan markalarla birlikte önemli bir ekosistem oluşturduğunu belirten Şapkacı, AVM sektörünün istihdam kapısı olduğunu söyledi. Ekosistemin; üretim, lojistik, altyapı da dahil olmak üzere birçok farklı sektörü kelebek etkisiyle beslediğini söyleyen Nuri Şapkacı, “AVM’leri öyle ya da böyle açmak zorundayız.

Her bir AVM bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Aileler ve tedarikçilerle bu rakam 6-7 bin kişiye ulaşıyor. Biz AVM’leri sadece alışveriş için açmıyoruz, açmadık. Buralar sadece istihdam yeri değil insanların birbirleriyle iletişim kurduğu sosyalleşebilecekleri yaşam merkezleri” diye konuştu.

444 AVM, 88 milyar TL ciro

AVM’lerin oluşturduğu ekonomik değer hakkında da bilgi veren Başkan Şapkacı, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de bulunan 444 AVM, içinde yer alan markalarla birlikte önemli bir ekosistem meydana getiriyor. 50 milyar dolar yatırım hacmine sahip olan sektörümüzde AVM ekosistemi içerisinde 2.1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor.

2022 yılında AVM’lerde yaratılan toplam ciro ise yaklaşık 88 milyar lira.” Nuri Şapkacı, AYD Başkanlığı'nın yanı sıra ECE Türkiye’de Genel Müdürlük görevini yürütüyor. Şapkacı mevzuattaki yeni düzenleme ile AVM’lerin reklam toplayamayacağını ve bu nedenle ortak alanlarda eğitim ve çocuk tiyatrosu gibi etkinlikleri artık finanse etmenin mümkün olamayacağını da sözlerine ekledi.

11 ilde barınma için AVM’ler 24 saat açık

Elâzığ dahil 11 ilimizde toplam 27 AVM bulunduğunu ve bunlardan 17’sinin şu anda hizmet verdiğini belirten Nuri Şapkacı, AVM’lerin gece barınma ihtiyacı için kapılarını 24 saat açık tuttuğunu, AVM’lerde kan bağışı stantları kurulduğunu, AVM yatırımcıları tarafından da bölgeye çok sayıda ısıtıcı, battaniye, giysi, hijyen seti, bebek bezi, bebek maması, gıda ve su gibi yardımların ulaştırıldığını söyledi.

Şapkacı, depremi takip eden günlerde yapılan ayni ve maddi yardımlara ek olarak vinç, ekskavatör, forklift gibi teknik ekipmanların AYD üyesi firmalar tarafından bölgeye sevk edildiğini ifade etti. Şapkacı, depremin ilk günlerinden bu yana kurdukları aşevlerinde günde 45 bin kişiye sıcak yemek Nuri Şapkacı ulaştırdıklarını ekledi.