Ders zili öncesi teknolojide indirim

Hamide HANGÜL

Ders zili 8 Eylül’de ça­lacak. Yeni eğitim öğ­retim dönemiyle yak­laşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Okulların açıl­masına sayılı günler kala ve­lilerin de öğrencilerin tekno­lojik ürün ihtiyaçları için alış­veriş maratonu hızlandı.

Bu süreçte teknoloji perakende­sinde indirim yarışı da başla­dı. Cep telefonundan kulaklığı, tabletten giyilebilir teknoloji­lere kadar binlerce ürün üç ay taksit erteleme, 9-12 ay taksit, çeşitli ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim, para yerine ge­çen kuponlar ve bazı ürünlerde sepette 7 bin liraya ulaşan in­dirimle okul öncesi öğ­renci ihtiyaçları için sa­tışa sunuluyor. Tekno­loji ürünlerine yönelik indirim kampanyalarını sizin için araştırdık.

İncehesap.com’dan peşin fiyatına 3 taksit

Elektronik cihaz sa­tışı yapan İncehesap. com, ‘Okula dönüş’ kampanyasıyla, 8 Eylül’e ka­dar seçili ürünlerde indirim kampanyası başlattı. Bu kap­samda Lenovo Tab M11 128 GB tablet 7.799 TL, Logitech M171 kablosuz mous 499 TL, Hi-Le­vel 4GB 2400MHz kutulu Ram 4G 519 TL, Frisby FNC 14 cm LED fanlı, yükseklik ayarlı no­tebook soğutucu 529 TL, A4 Tech klavye 541 TL, notebook çantası 589 TL, MSI MAG 244 23.8 premium gaming monitör 5.299 TL, Kingston NV3 1 TB SSD disk 2.709 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca Paraf kartla yapılan tüm alışverişlerde pe­şin fiyatına 3 taksit, Maximum kartla yapılan okula dönüş har­camalarında ise 2.500 TL’ye varan Maxi puan söz konusu.

Teknosa’dan 939 TL’ye klavye ve mouse seti

Teknosa, yeni eğitim öğre­tim yılı öncesinde tabletten akıllı telefona, kulaklıktan sırt çantasına kadar farklı ürünle­re yönelik kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ‘BiÖğ­renci’ websitesinden alınan kodla öğrenciler 20 Eylül’e ka­dar Apple Macbook Air M4’e 3.500 TL indirimle sahip olur­ken, seçili Xiaomi Redmi akıl­lı telefon 8.999 TL’den, seçi­li Huawei Watch 4.399 TL’den satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında JBL Tune 570BT kablosuz kulak üstü kulaklık­lar 1.499 TL, Logitech MK235 kablosuz klavye ve mouse set 939 TL’den satışa sunuluyor.

Vatan’dan 6 aya kadar taksit ‘cep’te

Vatan Bilgisayar, seçili bilgi­sayar parçalarında Vatan Kart üyelerine 7 Eylül’e kadar yüz­de 15 indirim sunarken, Fiba­banka kredisi ile de cep tele­fonlarında taksit kampanyası söz konusu. Bu kapsamda, 20 bin TL ve altı seçili cep telefon­larında peşin fiyatına 6 taksit, 20 bin TL üstü seçili ürünler­de ise peşin fiyatına 3 taksit imkanı sunuluyor. Kampanya 30 Eylül tarihine kadar geçer­li olacak. Ayrıca okula dönüş kampanyasıyla 8 Eylül’e kadar Asus Vivobook 15 bin 999 TL, Honor Android tablet 3 bin 999 TL, JBL kulak üstü kulaklık bin 699 TL, Canon fotokopi, yazıcı 2 bin 999 TL, Xiaomi saat 1.299 TL’den satışta.

Cihazlara sepette indirim

Pazarama, okula dönüş ön­cesi tablet, bilgisayar, bluetoo­th kulaklık, taşınabilir hopar­lör, cep telefonları, powerbank ve akıllı saatlerde sepette indi­rim başlattı. Ayrıca anlık takip, harita üzerinden konum özel­liği, rehber dışı aramaların en­gellenmesi ve görüntülü gö­rüşme özelliklerine sahip akıllı çocuk saatleri sepet indirimiy­le 1.142 TL’den başlıyor.

Huawei MatePad’te 8.198’TL’lik akıllı klavye ve kalem hediye

Huawei, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde MatePad 11.5 model tabletini Türkiye’de satışa sundu. PaperMatte ekran teknolojisiyle uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen cihaz, M-Pencil kalemiyle el yazısı not alma ve çizim yapma imkânı sunuyor. Çoklu pencere sayesinde aynı anda birden fazla uygulamanın kullanılabilmesi, çevrimiçi dersler, araştırmalar ve sunum hazırlıkları için kolaylık sağlıyor.

Tablette, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve dört hoparlörlü ses sistemi bulunuyor. Türkiye’de cihaz, 15,999 TL fiyatla satışa sunulurken, bu fiyata, toplam 8.198 TL değerindeki Huawei akıllı klavye ve M-Pencil da hediye ediliyor. 10 Eylül’e kadar geçerli olacak kampanyayla, tüketicilere 1.999 TL değerinde 12 aylık ekran hasarı garantisi ve 3 ay vade farksız taksit imkanı da sunuluyor. Online mağazadan yapılacak alışverişlerde ise kupon koduyla 700 TL’lik ek indirim de söz konusu.

Hepsiburada’dan sepette indirim

Okula dönüşe özel kampanya başlatan Hepsiburada, oyuncu koltuklarından ekran kartlarına, monitörlerden masaüstü bilgisayarlarına kadar pek çok üründe sepette net indirim ve kupon indirimleri sunuyor. Bu kapsamda, seçili oyuncu dizüstü bilgisayarlarda yüzde 10 indirime ek yüzde 5 indirim, ekran kartlarında HepsiGamer’a 1.000 TL, anakartlarda 500 TL kupon söz konusu. Okula dönüşte telefonunu yenilemek isteyenler için de seçili modellerde 4.000 TL’ye, belirli serilerde 7.000 TL’ye varan sepet indirimleri sunuluyor.

Ayrıca, peşin fiyatına 9 taksit, seçili ürünlerde hediyeler, 81 ilde Pazar günü teslimat hizmeti de söz konusu. Kampanya kapsamında yer alan akıllı çocuk saatleri ise güvenli bölge ayarıyla çocukların anlık konum bilgilerini velilere gönderirken, görüntülü görüşme özelliği de bulunuyor. Fiyatlar 1,559 TL ile 5,499 TL arasında değişiyor. Kampanya, 14 Eylül’e kadar sürecek.

Soundcore kulaklıkla gürültüsüz 40 saat

Anker’in ses teknolojileri markası Soundcore, gürültü önleyici teknolojiyle öne çıkıyor. Kompakt kulak içi tasarıma sahip Soundcore R50i NC, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisinin yanı sıra, 45 saate kadar çalma süresi, suya dayanıklılık ve 4 mikrofonlu yapay zekâ destekli çağrı netliği sunuyor.

Ayrıca şarj kabının telefon standı olarak da kullanılabilmesi, taşınabilirlik açısından ek kolaylık sağlıyor. Kulak üstü formda üretilen Soundcore Life Q30, ulaşım, dış mekân ve iç mekân olmak üzere üç farklı gürültü engelleme moduna sahip. Gürültü önleme açıkken 40 saat, standart modda ise 60 saate kadar pil süresi var. Hızlı şarj özelliğiyle 5 dakikalık şarjla 4 saat dinleme süresi elde edilebiliyor.

Üst segmentte konumlanan Soundcore Space One Pro ise 40kHz yüksek çözünürlüklü ses desteği ve 4 kademeli gürültü engelleme seçeneğiyle öne çıkıyor. Yapay zekâ destekli ses iyileştirme sistemi sayesinde farklı ortamlarda net bir ses imkanı sunuyor. Katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilen kulaklığın pil süresi, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) açıkken 40 saat, kapalıyken 60 saat. Hızlı şarjla 5 dakikada 8 saate kadar çalma süresi bulunuyor.

Bilgisayarlar 29.999 TL'den başlıyor

Monster, okula dönüş kapsamında 10 bin TL’ye varan indirim ve peşin fiyatına 12 taksit kampanyası başlattı. Bu kapsamda Abra a5 V20.5 oyun bilgisayar 32 bin 599 TL yerine 29 bin 999 TL, Tulpar T7 72 bin 899 TL yerine 61 bin 999 TL, A5 Abra 59 bin 999 TL yerine 49 bin 999 TL’den satışta. Mouselar yüzde 50’ye varan indirim oranıyla 199 TL, notebook kılıfı yüzde 25 indirimle 299 TL, kablosuz klavye yüzde 13 indirimle 1.299 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.