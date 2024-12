Dijital pazarlamanın 2025 yılı: Geleneksel mecralar yeniden önem mi kazanacak

Takip Et

Volantis Agency’nin kurucusu Furkan Songur, dijital pazarlama trendlerine ilişkin değerlendirmelerinde, yapay zekâ, dijital pazarlama uygulamaları ve geleneksel medyanın entegrasyonunun kritik önemine vurgu yaptı.

Songur, “Markalar, yalnızca dijital dünyada değil, geleneksel mecralarda da güçlü bir varlık göstermeli. Televizyon, basın ve güçlü haber siteleri gibi araçlarda yer almak, hâlâ prestij ve güvenilirlik anlamında önemli bir değer sunuyor. 2025’te başarılı olmak için çok yönlü stratejilere ihtiyaç var” dedi.

Yapay Zekâ ile derinlemesine kişiselleştirme

2025 yılında yapay zekâ ve makine öğrenimi, tüketici davranışlarını analiz etmekte ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmakta başrolü oynamaya devam edecek. Think with Google’ın yayınladığı verilere göre, yapay zekâ tabanlı pazarlama araçları, dönüşüm oranlarını %30’a kadar artırabiliyor. Chatbot’lar, sanal asistanlar ve otomatikleştirilmiş içerik yönetimi gibi uygulamalar, müşteri deneyimlerini daha erişilebilir ve etkili hâle getirecek.

Geleneksel medyanın değişmeyen gücü

Geleneksel medya araçlarının kamuoyu nezdinde hala güçlü bir araç olduğunu aktaran Furkan Songur, “Televizyon, radyo ve basılı yayınlar gibi geleneksel medya araçları, dijitalleşmeye rağmen halen güçlü bir etki alanına sahip. Adjust Brand’in analizine göre, geleneksel medyada yer almanın maliyeti yüksek olsa da, bu platformlarda görünürlük elde eden markalar, tüketici güvenini daha hızlı kazanıyor.” dedi.

2025’te kazanmak: Çok yönlü bir yaklaşım

2025 yılında başarı, dijital ve geleneksel medyayı bir araya getiren entegre stratejilerle mümkün olacak. Verilere dayalı analizlerle güçlü bir dijital altyapı oluşturan, aynı zamanda geleneksel mecralarda güvenilirlik kazanan markalar, rakiplerinden sıyrılacak.

Sosyal medya mecralarında herkes reklam verebiliyor

Sosyal medya mecralarında her işletmenin kolay bir şekilde reklam kurgusu yapabildiğini belirten Furkan Songur, açıklamalarına şöyle devam etti: “Instagram, Tiktok ve arama motorlarında her marka bütçesi kadar reklam verip, görünürlük elde edebiliyor dijitalin bu gücünden dolayı her geçen gün butik hizmet verme mottosuyla işletmeler kuruluyor.

Günün sonunda bu işletmelerin sayısı epey artmış durumda ve potansiyel müşteri adaylarının yani milyonlarca sosyal medya kullanıcısının önüne gün içerisinde onlarca reklam çıkıyor, bu reklam bombardımanı içerisinde tercih aşaması ise genellikle en yüksek takipçili sayfadan yada bir yakının referansı üzerinden önerilen işletme üzerine oluyor.

“Çok yönlü iletişim stratejisi gerekiyor”

Bu trend değişebilir. Reklam vermenin hem teknik hem maddi olarak çok kolay olması ve kalitenin ayırt edilmesinin güçlüğü, yeni dönemde gelenesel mecraları yeniden öne çıkarabilir. Çok yönlü iletişim stratejisi uygulayan işletmelerin yeni dönemde ayırt edici olacağını ön görüyoruz.”