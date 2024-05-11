Divan Otelleri Anneler Günü'nde unutulmaz deneyimler sunuyor

Divan Otelleri, her damak tadına uygun özel menüler ve açık büfe seçenekleriyle Anneler Günü'nde özel bir ortam yaratıyor. Divan Pastaneleri ise annelerin en anlamlı günde tatlı bir sürpriz sunuyor. Bisküvili tabanı, fıstıklı ve vişneli ortası, vişne püresiyle kaplı ve zarif bir dekorasyonla süslenmiş cheesecake ile annelerin gününü tatlandırıyor.

Özenle hazırlanan pastaları hediye etmek isteyenler için online sipariş imkanı da bulunuyor. Farklı şehirlerde yer alan Divan Otelleri, Divan İstanbul, Divan Ankara, Divan Çukurhan, Divan Mersin, Divan Bursa, Divan Çorlu, Divan Gaziantep, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz, Divan Brasserie Bebek, Divan Brasserie Kalamış ve Lotus Bistro by Divan restoranlarında anneler için özel brunch ve kahvaltı menüleri sunulacak.

Anneler için indirimli kurabiye atölyesi

Divan İstanbul, Anneler Günü'ne özel olarak %50 indirim ve kurabiye atölyesi etkinliği düzenliyor. Divan Ankara ve Divan Çukurhan ise annelere özel indirimler ve hediyeler sunuyor. Modern konforu tarihi dokularla buluşturan Divan Çukurhan, Anadolu lezzetlerinin modern sunumlarıyla zengin bir kahvaltı şöleni sunacak. Divan Mersin, Roof14'te Anneler Günü'ne özel açık büfe lezzetleri bulunurken, Divan Spa'da masaj indirimleriyle de anneleri şımartıyor. Divan Bursa'da konaklayan misafirlere özel brunch hizmeti sunulurken, Divan Gaziantep'te zengin brunch menüsü ve masaj keyfi veriyor..