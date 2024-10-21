Diyarbakır, yatırıma aç; yeni rota turizm sektörü

Sevilay ÇOBAN

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin önemli duraklarından olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin 3’üncüsü, 12 Ekim’de başladı. Mezopotamya’nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır’da 20 Ekim’e kadar sürdü.

Festivalde; 46 noktada, 250’ye yakın etkinlik yapıldı. Festivalde, tiyatro temsillerinden; Türkçe, Kürtçe şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenlendi. Festivalin kente çok önemli bir ekonomik ve sosyal hareketlilik kattığını belirten Diyarbakır halkı, kentin genel algısına da olumlu etki ettiğine işaret etti.

'Cazibe sulama' tarımsal kalkınmaya ivme katıyor

DÜNYA Gazetesi olarak Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır ayağına katıldık. Festivalin kente getirdiği hareketlilik ve genel ekonomik görünümü hakkında fikir sahibi olmanıza imkân veren Diyarbakır çarşısı, değişimin gözle görülebileceği bir canlılık ortaya koyuyordu. Bu gelişimi ve nedenlerini konuştuğumuz esnafın ortak söylemi ise şöyle; “Diyarbakır’ın ekonomik hareketliliği tamamıyla tarıma dayalı sanayinin son yıllarda gelişmesinden kaynaklanıyor.

Özellikle GAP’ın henüz yeni yeni Diyarbakır’a tesir etmesi hasebiyle tarımsal döngü gün geçtikçe yükseliyor ve buna bağlı da ticari döngü de aynı oranda artıyor. Şimdi bunun en büyük ayağı da ‘cazibe sulama’. Bölgede pamuk, mısır ve buğday yetiştiriliyor ve bu ürünler oldukça suya ihtiyaç duyuyor. Derin sondajlardan su almak üzere yüksek enerji maliyetleriyle bugüne kadar sulama ihtiyacımızı gideriyorduk. Şu an Diyarbakır’a sirayet eden cazibe sulanmayla bu iş bütün dengeleri değiştirebilecek bir ekonomik kalkınmaya altyapı oluşturacak.”

Diyarbakır OSB 5. etap çalışmaları başladı

Gelişmeye açık bölgenin halkı; yatırımların hem ekonomik hem de sosyolojik olumlu etkilerine de dikkat çekerek, kentin cazibesini artırmak için daha fazla adım atılması gerektiğini söylüyor.

“Diyarbakır yatırıma aç ve açık” diyen bölge halkı, devlet eliyle de dışarıdan yatırımcıların mutlaka buraya yönlendirilmesi gerektiğini aktarıyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin 4 etabı tamamlandı, 5. etabın da arazi tahsisi ve altyapı çalışmaları sürüyor. Kurulduğu ilk günden bugüne istihdama ve ekonomiye büyük katkı sunan Diyarbakır OSB’de 4 etaptan oluşan 915 hektar alanda 350 fabrika faaliyet yürütüyor.

Yaklaşık 22 bin kişinin istihdam edildiği OSB’de yeni fabrikaların faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor. Bu yılın sonunda 20 fabrikanın daha tamamlanması hedefleniyor. Buralarda da yaklaşık 2 bin kişinin daha istihdam edileceği belirtiliyor. İnşaat ve proje aşamasında olan 78 fabrikanın da 2025 sonuna kadar bitirilmesini planlanıyor. Bununla birlikte çalışan sayısına 8 bin kişi daha ekleme olacak. Böylelikle OSB’de istihdamın yaklaşık 32 bin kişiye çıkacağı ifade ediliyor.

En çok üreten ve gelişen olmaya aday

Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır ayağında, birçok etkinliğe katılma, tarihi dokusunu tanıma, kente yansımalarını gözlemleme imkânı yakalayan biri olarak, sözün özü; Güneydoğu-Doğu Anadolu’nun en yüksek göç alan şehri Diyarbakır, yatırıma açlığı, tarih turizmi ve büyüyen ekonomisiyle bir cazibe merkezi haline gelmeye hazır. Yer altı madenleri zenginliğiyle önemli bir ekonomik değerin üzerine kurulu Diyarbakır, özellikle mermer rezervleriyle ön plana çıkıyor. Bu kent, öncelikle terör algısını yıkarak, bölgenin ve hatta ülkenin en çok üreten ve gelişeni olmaya aday.

3 günde 1 milyon ziyaretçi

Festivale ilk 3 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığı Diyarbakır’da otellerde doluluk oranı yüzde 95 noktasına kadar geldi. Konserlere yoğun ilgi gösteren festival konukları, İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Paşa Hamamı, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı gibi birçok alanda sergilere katıldı. Müzik dinletileri ve konserler sanatseverlerle buluştu. Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami’de de “Sonsuzluk Kapıları” adlı dijital sergi, katılımcılara modern teknolojiyi ve geleneksel mimariyi buluşturan yenilikçi bir deneyim sundu.

Katma değerli ürünlere yönelim var

Diyarbakır ekonomisinin tarıma dayalı olması buna bağlı sanayiyi de geliştiriyor. Bölgede yaş meyve sebze üretiminin yanı sıra meyve sebze kurutma tesisi yatırımları da yapılmaya başlandı. Benzer yönelim Batman, Mardin gibi çevre illerde söz konusu. Bu da katma değeri yüksek ürünlerin tercih edilmesine neden olurken, bölgede son zamanlarda fıstık ve ahududu gibi ürünlerin üretiminde artış görülüyor.