D’S damat, Partizan’a giyim sponsoru oldu

D’S damat’ın ünlü kulüp için özel olarak tasarladığı koleksiyon, sürdürülebilirlik odaklı ve nanoteknolojik özelliklere sahip, şıklık ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu özel ürünlerden oluşacak.

Belgrad’da gerçekleşen anlaşmanın imza törenine, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile Partizan Direktörü Dejan Kijanoviç ve Teknik Direktör Zelimir Obradovic katıldı. Anlaşmayı Orakçıoğlu ve Kijanoviç birlikte imzaladı. Törende heyetin sezon boyunca giyecekleri tasarımlardan örnekler de sunuldu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada dünya sporuna uzun yıllardır destek verdiklerinin altını çizerek “Bu desteği şimdi de Partizan ile sürdürüyoruz. D’S Damat’ın Partizan’ın hedeflediği başarılara ulaşmasında güçlü bir moral ve motivasyon desteği sunacağına inanıyorum” dedi.