Dünyanın ilk tıbbi ve aromatik OSB'si kuruluyor

Özlem SARSIN

Dünyanın ve Türkiye’nin ilk ve tek tıbbi ve aromatik bitki üretimi merkezi olan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB, tüm yasal süreçleri tamamlayarak yatırımlara başlamaya hazırlanıyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Bergama Ticaret Odası, Kınık Belediyesi ve İzmir Valiliği’nin katılımının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katılımcılar arasında yerini aldığını söyleyen Kınık TDİ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, 3 yıl önce tüzel kişilik kazandıklarını, bölge imar planlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de onay vermesinin ardından tamamlanacağını söyleyerek, yatırımlara başlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kınık TDİ OSB’nin 1 milyon 250 bin metrekare alanda kurulacağını ve bölgede Türkiye’deki endemik, tıbbi ve aromatik bitkilerin şimdilik yaklaşık 150 çeşidinin yetiştirileceğini belirten Olgunsoy, “Kınık TDİ OSB Türkiye’de ve dünyada bir benzeri olmayan, tıbbi ve aromatik bitki üretiminde örnek bir kümelenme alanı olacak. 1/1000, 1/5000, 1/100000 ve nihayet 1/25000 planlarımızı tamamlayıp işe koyuluyoruz.

Alt yapı çalışmalarına başlıyoruz. Ülkemizin tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki ihtiyacını karşılayacak şekilde yatırım ortamı oluşturarak, tüm ülkeden ve dünyadan bölgeye getirilecek bitkilerden tıbbi ve aromatik ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde seralar olacak, endemik bitkilerimizin tohumu, fidesi, kendisi yetiştirilecek. Seraların yanında elleçleme amaçlı binalar ve tarıma dayalı sanayiye dönük yapılar yapılacak.

Üretilen bitkilerden uçucu olan olmayan yağlar gibi pek çok tıbbi amaçlı bitkisel ürünler elde edilecek dedi. Sertifikalı tohum üreticileri ile tohum bankalarını geliştirerek iç piyasa ve ihracata katkı sağlayacaklarını söyleyen Olgunsoy, “İzmir’i tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik öncü bir kent haline getirerek tüm dünyada bilinen bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bölgemizde bu alanda faaliyet gösteren firmalara ve yetiştiricilere kıymetli bir yatırım ortamı oluşturmak istiyoruz. Bölgemize de kapasitemizin iki katı yatırım talebi aldık. Gönül ister ki her talebi değerlendirebilelim ancak kapasitemiz şimdilik talebi karşılamaya müsait değil ancak OSB çevresi genişleme sahası açısından uygun. Bölgemiz tamamlanıp üretime geçtiğinde tıbbi ve aromatik bitki pazarının dünyadaki en önemli bölgesi olacak” dedi.

Türkiye’nin endemik bitkiler yönünden çok zengin bir kaynağa sahip olduğuna dikkat çeken Olgunsoy, “Maalesef endemik bitkilerimizi, tıbbi ve aromatik bitkilerimizi yeterince değerlendiremiyoruz. Bitkilerimizin sadece yüzde 10’luk kısmını değerlendirebiliyoruz. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. İşte bu zenginliğimizi OSB’miz sayesinde tüm dünyaya duyurup, dünya pazarlarına açılmayı hedefliyoruz.

Tıbbi aromatik ürünlere son yıllarda inanılmaz bir talep var” dedi. 50 yılı aşkın süredir eczacı olan ve Türkiye’deki aromatik bitkilerin florasını yakından bilen ve inceleyen Olgunsoy, “Türkiye’deki bu floranın çok iyi olduğunu gördüm. Derin araştırmalar yaptım bu konuda. 3 büyük kıtanın birleşiminde olan Türkiye, aromatik bitki açısından zengin bir kaynağa sahip. Türkiye’nin coğrafi konumu bize çok enteresan bir mikro klima sağlıyor. Bu mikro klima dünyanın hiçbir yerinde yok” dedi.

“Vahşi hasada son verilmeli”

Enver Olgunsoy Türkiye'de yıllardır uygulanan vahşi hasat nedeniyle endemik bitkilerin yok olduğunu belirtti. Olgunsoy sözlerini şu şekilde noktaladı: “Vahşi hasadı tamamen bitirip kültür yetiştiriciliğine geçmemiz ve dünyaya bitkilerimizden elde edilen ilaç hammaddelerini satmamız lazım. Kınık TDİ OSB, tıbbi ve aromatik bitki çıktılarının standardizasyonu ve spesifikasyonunu yapacak bir Ar-Ge merkezi olacak. Aslında bu konuda bir borsamızın da olması gerekiyor. Ticaret borsamızla birlikte tıbbi aromatik ürünlerin borsasını oluşturarak OSB’mizde çiftçilerin ne üretebileceğini, kaça satabileceğini belirlemede rol oynamayı amaçlıyoruz.