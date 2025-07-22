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Ege Otomotiv Derneği Başkanı Torun: Otomotivdeki düzenleme sektörü tehdit ediyor

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan ÖTV oranı düzenlemesi hakkında değerlendirmede bulunan Mehmet Torun, düzenlemeyi “Sektörün altına konulmuş bir dinamit” olarak tanımladı. Torun, yeni düzenlemeyle vatandaşın ve üreticinin geleceğinin ipotek altına alındığını söyledi.

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Ege Otomotiv Derneği Başkanı Torun: Otomotivdeki düzenleme sektörü tehdit ediyor
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TBMM Plan ve Bütçe Ko­misyonu’ndan geçerek Genel Kurul’da kabul edi­len ÖTV matrah düzenlemesi, yalnızca beklenti değil, fiili so­nuçlarıyla otomotiv sektörünü etkilemeye başladı. Ege Otomo­tiv Derneği’nin (EGOD) analiz­lerine göre, Temmuz 2025 itiba­rıyla sıfır araç satışlarında yüz­de 18’e varan daralma gözleniyor.

Benzer bir düzenleme sonra­sı 2021’de de satışların yüzde 21 oranında azaldığını hatırlatan EGOD Başkanı Mehmet Torun, yasanın sadece bugünü değil, sektörün yıllık hacim projeksi­yonunu da tehdit ettiğini söyle­di. Torun, düzenlemeyi “Sektö­rün altına konulmuş bir dinamit” olarak tanımlayarak vatandaşın ve üreticinin geleceğinin ipotek altına alındığını vurguladı.

“Piyasa daralıyor alternatif model gerekli”

Türkiye’de 2024 sonu itibarıyla 28,5 milyon motorlu taşıt bulun­duğunu belirten Torun, “Bunun 19,4 milyonu binek hafif ticari araç. Yeni sistemde matrah kade­meleri kaldırıldı, ÖTV oranı yüzde 80–220 bandına çıktı. Sıfır araç fiyatları kısa vadede yüzde 15–25 artacak; ikinci el fiyat endeksi yıl sonuna kadar yüzde 15–20 prim yapacak.

Böylece araç parkının ortalama yaşı 14’ten 17’ye tırman­ma riski taşıyor. Gençler için araç sahibi olma umudu artık hayal. Bu durum, özellikle genç ve dar gelirli kesim için sosyal adaletsizlik algı­sını pekiştiriyor. Devletin ‘sürüm­den kazanmak’ ilkesini hatırlama­sı gerekiyor. ÖTV düşük tutulsa, satış hacmi artar, bu da hem sa­nayiyi canlandırır hem de 0-3 yaş araçlara getirilecek çift MTV mo­deliyle vergi sürdürülebilirliği sağlar” diye konuştu.

Pickup sınıfında ÖTV’nin yüz­de 4’ten yüzde 50’ye çıkmasının esnaf araçlarını lüks statüsüne ta­şıdığını vurgulayan Torun, bazı modellerde yaklaşık 1 milyon TL ek vergi yükünün doğduğunu söy­ledi. Bu maliyetin kaçınılmaz ola­rak hizmet fiyatlarına yansıyaca­ğına dikkat çeken Torun, küçük işletmeler için bu artışın rekabet güçlerinin daralması anlamına geldiğini kaydetti.

“Karmaşık ve öngörülemez yapı”

Aynı motor gücündeki iki ara­cın, kasa tipine göre farklı vergi dilimine girdiğini dile getiren To­run, “Bu kadar değişken bir sis­temle bayi satış planı, tüketici karar seti, üretici yatırım takvi­mi oluşturamaz. Bu karmaşa, ka­yıt dışı eğilimleri artırma riski de taşıyor. Türkiye 2024’te 38 mil­yar dolar otomotiv ihracatının 23 milyar dolarını otomobilden sağladı; Avrupa’da 3’üncü, dünya­da 13’üncü sırada. Vergiyle değil, üretim ve dönüşümle büyümeli­yiz. Bugünkü tabloda ‘bir araba kendine, iki araba devlete’ veri­yoruz. Ortalama bir C segmenti aracın vergisiz fiyatı 700 bin TL iken, ÖTV ve KDV dahil edildi­ğinde bu rakam 1 milyon 750 bin TL’ye çıkıyor. Yani aracın yüzde 60’tan fazlası vergiye gidiyor, bu da kamu payının bireysel mül­kiyetten daha yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

“Bu yasa otomotiv ekosistemini frenliyor”

Elektrikli araç satıldığını ancak fiilen de şarj kuyrukları çağının başlatıldığına işaret eden Torun, şöyle konuştu: “Bu tezat, hem ya­tırımcıyı hem kullanıcıyı caydırı­yor. Şarj altyapısı, satış hızını kar­şılamıyor. Şu anda yaklaşık 85 bin elektrikli araç varken, şarj istas­yonu sayısı yalnızca 5 bin civarın­da. Bu da her 17 araca bir istasyon düştüğü anlamına geliyor.”

Bu yasanın otomotiv ekosiste­mini frenlediğini kaydeden To­run, “Oysa bizim hızlanmaya ih­tiyacımız var. Türkiye artık me­kaniğe takılmamalı, elektronik dönüşümle geleceğe sıçramalı. Bu değişim meslek liselerinde başlar, öğretmen altyapısıyla büyür. Ver­gi gelirini günü kurtarmaya değil, dönüşüme yöneltmeliyiz. Sektör, kamu ve tüketici olarak aynı ma­sada buluşmaya hazırız” diye ko­nuştu. 

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL