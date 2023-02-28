EGEPLASDER, Şener Gençer ile yola devam ediyor

Tüm üyelerin oy birliği ile yeniden EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Şener Gençer, Türk plastik sektörünün 400 bine yaklaşan istihdamı ile imalat sanayi için de önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek “Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümü, yerli hammadde üretiminin yetersizliği, Uzakdoğu başta olmak üzere yurt dışından ithal edilen ucuz ve kalitesi hammaddelerin rekabeti bozucu etkisi, mesleki eğitimin yetersizliği, ara iş gücü sıkıntısı, enerji maliyetlerinin yüksekliği, hammadde fiyatlarındaki öngörülemez oynaklık gibi pek çok sorunla mücadele etmek zorunda olan sektörümüz, her şeye rağmen üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edecektir” dedi.

“Danışma kurulu oluşturacağız”

Plastik sektörünün Türk sanayicisinin en önemli üretim güçleri arasında yer alan sektörlerden biri olduğunu ifade eden Gençer İzmir’de sektörün 70 yıldır olgunlaştığını söyleyerek sektör duayenlerinden oluşacak bir danışma kurulu kurmayı planladıklarını kaydetti. Şener, “Büyüklerimizin deneyimlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Avrupa’yı bugün bu günlere getiren üniversite-sanayi işbirliğidir, biz de üniversite sanayi işbirliğini gerçek anlamda oluşturmayı planlıyoruz.

Plastik sektörünü üniversitelerle bir araya getirmek, Ar-Ge ve inovasyonu geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. EGE PLASDER’in olağan genel kurulunda göreve gelen yeni yönetim kurulu Şener Gençer (Çağ Plastik), Kazım Sertdemir (Gürdemir Plastik), Berat Güzelel (Batı Polimer), Mustafa Turgut (Sertur Plastik) Şenol Özbey (Beypak Strech Film), Adnan Parıldar (Parılmak), Egemen Uçar (Uçar Plastik), Anıl Türksoy (Narsan Plastik), Ali Karaca ( Ağa Plastik), Alp Akdaş (Dinamik Isı), Melike Düderi (Düderi Boya), Ece Külçe (Öge Plastik), Gülçin Güloğlu ( Güloğlu Plastik), Lütfü Büyükkasap (Dikey Makine)’de oluşuyor.