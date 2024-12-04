EKMİB Başkanı Mehmet Işık : İncir ihracatçısı aflatoksin nedeni ile haksızlığa uğruyor
Son günlerde incirde bulunan ‘aflatoksin’ haberleri nedeniyle incir ihracatçılarının haksızlığa uğradığını kaydeden EKMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incirde aflatoksinin, insan eliyle konulan zirai ilaç/pestisit olmadığını söyledi.
Özlem SARSIN
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin dünya kuru incir talebinin yüzde 60’ını tek başına karşıladığını söyleyerek, AB ülkelerine yapılan ihracatta yaşanan aflatoksin sıkıntıları nedeni ile üreticilerin ve ihracatçıların haksız ithamlarla karşı karşıya geldiğini ifade etti. İncirin Türkiye’nin prestijli bir ihraç ürünü olduğunu ve dikim alanlarının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Işık, “Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor.
İhracatçılar olarak böyle bir ithamla karşılaşmaktan dolayı acı çekiyoruz. İncirde ton başına 6.358 dolar ihracat rakamına ulaştık, çok iyi bir rakamdır. Ülkemize geliyor bu para. Sektörümüzde hiç birimizin kar ortalaması yüzde 5’i geçmiyor. Faizler çıkmış yüzde 56’lara, dolar faizi gelmiş yüzde 12’lere. Bu şartlar altında biz hem ihracatımızı gerçekleştiriyoruz hem de işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ürünü karalamaya toplumdan uzaklaştırmaya kimsenin hakkı yok” dedi.
Işık, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de yıllık 90 bin ton civarı kuru incir üretildiğini, üretimin yüzde 50’den fazlasının ihraç edildiğini belirterek tamamı yerli girdilerle dayalı kuru incir ihracatının ülkemize yıllık 300 milyon ABD doları net döviz girdisi sağladığını vurguladı.
Işık, “Bir süredir gündemi meşgul eden yanıltıcı haberlere rağmen kuru incir ihracatımız geçen sezona göre yüzde 40’a yakın artış göstermiş olup, 2024 sezonu sonunda ihracat gelirimizin yaklaşık 400 milyon ABD doları olması beklenmektedir. Kuru incir, en az 40 bin ailenin geçim kaynağıdır. Bu açıdan hem Ege Bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli sosyal ve ekonomik değere sahip olan kuru incirin üretim ve ihracatının sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi hepimizin görevidir” dedi.
Aflatoksinli ürünler ayıklanıyor
Ege İhracatçı Birlikleri’nin sadece ihraç pazarlarında değil, Türkiye’de de tüketicilerin sağlıklı kuru incir tüketimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Işık, “İşletmelerimize gelen hammaddeler farklı noktalarda aflatoksin ayıklama/karanlık odalardan geçirilerek boylanmakta, yıkanmakta, ayıklanmakta ve istenilen şekilde işlenerek paketlenmektedir. İhracatçı firmalarımızın işletmelerinde özel karanlık odalarda UV lambalar altında ve lazer ayıklama makinelerinde fiziki kontrollerle sarımsı yeşil renkli ışıma veren aflatoksinli kuru incirler ayıklanmaktadır.
Bu kontroller sonucunda aflatoksin tespit edilen kuru incirlerin ticarete konu olmasının önüne geçilmesi için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizce 2000 yılından beri aflatoksinli Kuru İncirlerin İmhası Projesi yürütülmektedir. ‘Aflatoksinli Kuru İncirlerin İmha Projesi’ kuru incir ihracatçılarımıza her yıl ortalama 5 milyon dolar civarında maddi bir yük getirse de bu projeyi 24 yıldır sürdürdüğümüz gibi, bundan sonraki süreçte de devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.
İklim değişikliği ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yıl aflatoksin oluşumunda önemli bir artış meydana geldiğine işaret eden Işık, “Bu nedenle projemiz kapsamında geçen yıl yüzde 0,7 olan imha oranı bu sezon yüzde 1,5’a çıkarılmış, ayrıca Okratoksin-A oluşumuna etki ettiği bilinen küflü incirlerin de yüzde 1 oranında toplanarak imhası kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda yılda ortalama 500- 600 ton aflatoksinli kuru incir imha edilirken, 2024/2025 sezonunda imha edilecek toksinli incir miktarı bin 500 tona yükselecektir” dedi.
Aflatoksin nedir?
Son dönemde yoğun olarak gündeme gelen kuru incirde aflatoksinin, insan eliyle konulan zirai ilaç/pestisit olmadığına dikkat çeken Mehmet Ali Işık, “Aflatoksin diğer pek çok tarım ürününde olduğu gibi iklim koşullarına bağlı olarak doğada bulunan saprofit mantarlar tarafından üretim aşamasında meydana gelmektedir.
İklim koşullarına bağlı olarak aflatoksin oluşumu her yıl farklılık göstermektedir. 2024 yılında aflatoksin ve okratoksin bulaşıklığı nedeniyle AB ülkelerine yapılan ihracatımızda alınan Hızlı Alarm Bildirimi sayısı 2023 yılına göre önemli ölçüde artış göstermiştir. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz aflatoksin bulaşıklığının engellenmesi ve azaltılması için yoğun çalışmalar yürütmektedir. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız kontrolünde olan üretim aşamasında aflatoksin bulaşıklığını önlemek ve azaltmak için 24 yıldır yoğun olarak çalışmalar yapılmaktadır” dedi.