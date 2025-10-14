Google Haberler

Ekrem Sağlam: Tekstilde destek yoksa ekonomik patlama kapıda

Mersin Tekstil Konfeksiyon ve Sanayiciler Derneği Başkanı Ekrem Sağlam, sektörün maliyetler ve düşük kur nedeniyle büyük bir darboğaza girdiğini belirtti. “Destek sağlanmazsa sosyal ve ekonomik patlama kaçınılmaz” diyen Sağlam, ABD pazarına erişimin kolaylaştırılmasını istedi.

Mersin Tekstil Konfeksi­yon ve Sanayiciler Der­neği Başkanı ve iş in­sanı Ekrem Sağlam, tekstil sek­törünün son dönemde yaşadığı ciddi sıkıntıları ve olası sonuçla­rını dile getirdi. Sağlam, özellik­le son 2,5 yılda artan işçilik ma­liyetleri ve kur farkının sektörde büyük bir darboğaza yol açtığını belirterek, acil önlemler alınma­ması halinde sosyal ve ekonomik patlamaların yaşanabileceği uya­rısında bulundu.

Ekrem Sağlam’ın verdiği bil­gilere göre, Türkiye’nin sosyoe­konomik kalkınmasında önemli bir yere sahip olan tekstil sektö­rü, son yıllarda ciddi bir gerileme yaşıyor. 2022 yılında 21.2 milyar dolar olan ihracat, 2024’e gelin­diğinde 17.9 milyar dolara düşe­rek 3.3 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı. Bu düşüş, sektörün dış ticarette 19.6 milyar dolarlık ar­tı değer üretmesine rağmen ger­çekleşti.

İstihdam tarafında da durum iç açıcı değil. 2022’de 1.2 milyon kişi olan toplam istihdam sayısı, 316 bin kişilik bir iş kaybıyla 903 bine geriledi. Sağlam, bu kaybın Tür­kiye’deki sanayide çalışan iş gü­cünün dörtte birine denk geldiği­ni ve sektörde çalışanların yüzde 55’inin kadın olduğunu vurgula­yarak, kadın istihdamı açısından tekstilin önemine dikkat çekti.

Maliyet artışları rekabeti zayıflatır

Sağlam, sektördeki bu gerile­menin temel nedenini son 2,5 yılda yaşanan maliyet artışları ve kur farkı olarak gösterdi. İş­çilik maliyetlerinin (maaş ve si­gorta) yüzde 420 oranında arttı­ğını, buna karşılık kur artışının sadece yüzde 174’te kaldığını be­lirten Sağlam bu durumun ih­racatçıların rekabet gücünü or­tadan kaldırdığını ifade etti. İç piyasada faaliyet gösteren fir­maların maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtabildiğini, an­cak ihracatçıların dünya pazar­larında fiyat artırma şansının ol­madığını dile getirdi.

Tekstilde rakipler artıyor

Türkiye’nin tekstil sektörün­deki rakiplerinin arttığını ve ma­liyet avantajı sunan ülkelerin öne çıktığını belirten Sağlam, Portekiz, Romanya, Macaristan, Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerin yanı sıra özellikle Mısır ve Fas’ın düşük işçilik maliyetleriyle dik­kat çektiğini söyledi. Mısır’ın Türkiye’nin dörtte bir maliyeti­ne sahip olduğunu ve Amerika ile serbest ticaret anlaşması sa­yesinde vergi avantajı sunduğu­nu vurguladı. Türk firmalarının bu ülkelere yöneldiğini, ancak farklı coğrafyalarda iş yapmanın beraberinde getirdiği zorluklara da dikkat çekti.

Çin'in Avrupa pazarındaki etkisi

Ekrem Sağlam, Avrupa paza­rında yaşanan talep düşüşünün ve Çin’in agresif e-ticaret strateji­sinin de Türkiye’deki tekstil sek­törünü olumsuz etkilediğini be­lirtti. Çin’in zararına ürün satarak Avrupa pazarını ele geçirmeye ça­lıştığını ve bu durumun Türk ih­racatçılarını zor durumda bırak­tığını ifade etti.

Acil çözüm önerileri: Kısa çalışma ödeneği ve Amerika pazarı

Sağlam, sektörün içinde bulun­duğu darboğazdan çıkabilmesi için acil önlemler alınması gerek­tiğini vurguladı. Özellikle kısa ça­lışma ödeneğinin yeniden devre­ye sokulması gerektiğinin altını vurgulayarak çizen Sağlam, ihra­catçılara kur farkı ve SGK destek­lerinin de artması gerektiğini söz­lerine ekledi.

Ayrıca, Amerika Birleşik Dev­letleri pazarının Türkiye için bü­yük bir potansiyel taşıdığını ve bu pazara erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Amerika’nın yıllık 101.8 milyar dolarlık tekstil alımına karşılık Türkiye’nin sa­dece 1.2 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirterek, ABD ile Tür­kiye arasında sektörel vergi oran­larının düşürülmesi ve ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini ifa­de etti.

Kentte 15 bin kişiye istihdam sağlayan toplam 75 konfeksiyon fabrika sayısının 35’e düştüğünü şu an da ise 6 bin civarında çalışa­nın işsiz kalma riskiyle karşı kar­şıya olduğunu belirten Sağlam, bu insanların tekstil konfeksiyon alanında uzmanlaştığını ve başka bir işte çalışmakta zorlanacakla­rını vurguladı.

Toroslar Belediyesi’nin günde­minde olan Tekstilkent projesi­ni desteklediğini belirten Sağlam, bu projenin iç piyasaya çalışan birçok arkadaşın daha iyi şartlar­da çalışmasını sağlayacağını söy­ledi. Ancak projenin güncel ihti­yaçlara göre, sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat ilkeleri doğrultu­sunda kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Ekrem Sağlam, sektörün içinde bulunduğu bu zorlu süreçte mer­kezi hükümet başta olmak üzere tüm paydaşların elini taşın altı­na koyması gerektiğini ve acil ön­lemler alınmaması halinde daha büyük sorunlarla karşılaşılabile­ceğini yineledi.

