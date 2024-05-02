Elektrik dağıtımına bu yıl 4 milyar TL yatırım yapacak

Hamide HANGÜL

Limak’ın, 2021’de hisselerini İngiliz yatırım fonu Actis’e sattığı Uludağ Elektrik, yatırımlarına devam ediyor. Marmara Bölgesi’nde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’nın da bulunduğu Uludağ Enerji bölgesinde elektrik dağıtımı, perakende satış faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve 5 milyonun üzerinde aboneye hizmet verdiklerini açıklayan Uludağ Enerji CEO’su Sinan Öktem, bölgenin, İstanbul’a yakınlığı ve aldığı göçün etkisiyle son yıllarda nüfusunun hızlı arttığına işaret etti.

Nüfusla elektrik ihtiyacı her yıl yüzde 5-10 artıyor

Türkiye nüfusunun yüzde 6’sına hizmet verdikleri bölgenin, nüfus artışının etkisiyle elektrik tüketim ihtiyacının da arttığına işaret eden Öktem, “Bölgede nüfus, Türkiye ortalamasının üzerinde artıyor. Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale nüfus artışı hızı olan bölgeler, göçten dolayı.

Bu yıl biz de dağıtım şebekesiyle birlikte tedarik, teknoloji, depolama ve yenilenebilir kaynaklar olmak üzere 3,5-4 milyar TL yatırım yapacağız. Geçen yıl 2 milyar TL dağıtım için yatırım yaptık. Her yıl yüzde 5-10 nüfus artışından büyümelerden kaynaklanan bir ihtiyaç söz konusu” açıklamasında bulundu.

Bölgede şu anda 5 milyondan fazla elektrik abonesine hizmet verdiklerini açıklayan Öktem, söz konusu abonelerin sanayi, ticarethane ve konutlardan oluştuğunu söyledi. Öktem, “Beş yıllık yeni tarife döneminde, EPDK’dan yüzde 15-20 daha fazla yatırım istemeyi hedefliyoruz ki yenileme yatırımlarını daha rahat yapabilelim” dedi. Öktem, sektörde TEİAŞ’ın yatırımlarının ise 10 milyar TL’yi bulduğunu dile getirdi.

Kayıp-kaçak yüzde 4,9’la en düşük seviyede

Konuşmasında kayıp-kaçak oranına da değinen Öktem, “Sektördeki oran ortalama yüzde 12 seviyesinde. Bizde kayıp-kaçak oranı yüzde 4,9. Bu, gelişmiş ülkeler için bile oldukça iddialı bir oran. Tahsilat oranı da yüzde 100’e yakın. 6-8 ayda yüzde 100’e yaklaşıyor” dedi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öktem, serbest tüketici sistemine yönelik bir soru üzerine, şu yanıtı verdi: “Serbest tüketici dünyasında ne kadar uygun fiyat bulursanız o perakendeciyi seçebiliyorsunuz. Tarifeden de pazarlama yaparak da alınabiliyor. Ancak şu anda tarifeli olmak daha makul, daha ucuz. Çünkü piyasaya gitsen anlaşma yapmak daha yüksek. O nedenle serbest tüketici, tarifeden alıyor.”

Doğal gazın yerini yenilenebilir alıyor

Enerji piyasasında şu anda, sisteme çok fazla yenilenebilir enerji girdiğine işaret eden Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların üretim maliyetleri neredeyse sıfıra yakın. Şimdi barajlar ne kadar dolu, yenilenebilir ne kadar üretim yapıyor, onlara baklam lazım. Yenilenebilir enerji kaynakları, şu anda talebi karşılayabiliyor.

O nedenle doğal gaz, önemli aktör olmaktan çıkıyor.” Elektrik tüketiminin en fazla olduğu saat dilimlerine de değinen Sinan Öktem, “Gün içinde akşam 6 ile 19 arasında daha fazla elektrik tüketimi oluyor. Bir anda o saatlerde tüketim yükseliyor. Ay içinde ise genelde yaz aylarında hava sıcaklıklarından dolayı klimalar, inanılmaz elektrik tüketimi yapıyor, o nedenle Temmuz-Ağustos aylarında elektrik tüketimi çok artıyor.” Elektrik fiyatlarına yönelik bir soruya da yanıt veren Öktem, elektrik tarifelerinin bir süredir artmadığını söyledi.

Yenilenebilire yatırım, enerji krizini daha az hissettirdi

Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sinan Öktem, savaş sonrasında dünya genelinde, çeşitli enerji kaynaklarına ulaşamama ve fiyat artışları gibi nedenlerden kaynaklı enerji krizi yaşandığını, Türkiye genelinde, son dönemlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarla, söz konusu enerji krizinin daha az hissedildiğini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl doğal gaz ve benzeri kaynaklarda ciddi sorunlar yaşandığına da işaret eden Öktem, “Fiyat konusunda çalkantılı bir döneme girmiştik.

Uludağ Enerji olarak bu süreçte, müşterilere verilmiş bir taahhüdümüz olduğundan, finansal gücümüzü kullanarak bu taahhüdü yerine getirdik. Uzun dönemde enerji krizleriyle başa çıkabilmek adına sürekli olarak acil önlem planları geliştiriyor ve şebeke büyüdükçe bu planları revize ediyoruz. Enerji krizinin sadece savaşla değil, aynı zamanda afet durumlarıyla da olabileceğini düşünerek, buna yönelik acil önlemlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyoruz” diye konuştu.