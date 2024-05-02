Eltagron depozito makinesi cam şişeleri hasarsız topluyor

2019 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladıkları depozito iade makinelerini, 2021 yılında TÜBİTAK’tan destek alarak geliştiren şirket, cam şişeleri yumuşak düşüş çözümüyle hasarsız toplayarak, depolayabiliyor.

“Firmamız inovatif ürünlerle çevreci çözümler sunuyor”

Savunma sanayii ve demiryolları projeleriyle birlikte Endüstri 4.0 kapsamında akıllı fabrikalar, veri toplama sistemleri ve atık toplama konularında Ar-Ge faaliyetlerine devam ettiklerini açıklayan Genel Müdür Ömür Yıldız, “Bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çözümleri üreten firmamız, inovatif ürünleriyle çevreci çözümler sunuyor. Türkiye’de hazırlıkları devam eden ve dünyada başarı ile uygulanan Depozito İade Sistemi’nden pay almak için çalışmalarımız devam ediyor.

Türkiye ve global pazarda daha fazla yer almak için yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerimiz de sürüyor. Günümüzde 20’den fazla ülkede devrede olan depozito iade sisteminin, 2026'da yaklaşık 70 ülkede 750 milyon nüfusu kapsayacak şekilde büyümesi bekleniyor.

Bu büyüyen pazardan pay almak istiyoruz. Tasarımı ve üretimi yerli olan ürünlerimizi ülkemizde kullanıcılara sunarken, aynı zamanda ihracat ile diğer ülkelerde de kullanılmasını hedefliyoruz” dedi. Ürettikleri depozito iade makinesi RVMTR Teknoloji’de yapay zekayı atık tanımada kullandıklarını anlatan Ömür Yıldız, tanıma sürecinin atığın depozito iade makinesine atılmasıyla 360° tanıma sistemi ile başladığını, atığın barkodu, şekli, ağırlığı ile başlayan tanıma sisteminin atığın türünü tanıyan sensör ile desteklendiğini söyledi.

Ayrıca Türkiye Depozito İade Sistemi için tasarlanan özel mürekkepli logoyu tanımak için altyapıyı kurduklarını da söyleyen Yıldız, “Kabul edilen ambalaj atıklarının kullanıcıya depozito ücretinin geri ödenmesi için basılı fiş verebiliyor ya da mobil uygulamaya puan olarak yükleyebiliyoruz.

Sistemde tanımlı olmayan ve içerisinde beklenenden fazla sıvı olan atıklar kullanıcıya iade edilerek yanlış kullanımın önüne geçiliyor. Cam, pet ve teneke kutu içecek ambalajlarını toplayan modelimiz için kapasitemiz ortalama 1400 adettir. Pet ve alüminyum atıklar sıkıştırılarak depolama ve taşıma sırasında yerden ve lojistik maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. Atıklar toplanırken kaynağında ayrıştırma yapıldığından klasik karışık atık toplama süreçlerine göre daha az personel ile operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor” bilgisini paylaştı.

Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemleri "Atlas" sayesinde sahada çalışan depozito iade makinelerinin internet üzerinden 7/24 gözetlenebilir ve yönetilebilir olduğunu belirten Yıldız, “Atılan ambalaj atığana ait bilgiler, zamanı, ödül yada depozito iadesine ait bilgilerle makinenin çalışma performansına yönelik bilgiler Atlas'a gönderiliyor ve kayıt altına alınıyor. Atlas, sahadan gelen verileri depolayarak ve analiz ederek, operasyon ekiplerinin işlerine katkıda bulunuyor” dedi.