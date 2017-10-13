Anadolu'nun hayalinde, İstanbul’dan ev almak var

13 Ekim 2017

Leyla İLHAN

Konya’da markalı konut projesinden, sanayi binalarına ticaret ve iş merkezlerine kadar pek çok projeye imza atarak kentin en büyük firmalarından biri olan Okkalar İnşaat 2005 yılından beri İstanbul pazarında da çalışıyor. İstanbul’a Arma serisini getiren şirket, bu markayla hali hazırda 4 proje yürütüyor.

Merkezi Konya’da şubesi İstanbul’da bir aile şirketi olarak çalışmalarını sürdüren şirketin İstanbul’daki ayağını ise avukatlık eğitimi almış bir süre de bu işi yapan Mahmut Okka yürütüyor. Okkalar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka, İstanbul’da kemikleşmiş bir müşteri kitleleri olduğunu bundan dolayı projelerinin yüzde 15’ini bu kitleye, yüzde 15’ini ise Konyalılara sattıklarını belirtti. Mahmut Okka, “İstanbul’da bir evinin olması Konya ve Anadolu’dakilerinin hayalinde bir şey. Bizde verdiğimiz güvenle bunun için bir köprü kurduğumuzda bu satışa dönüyor. Hatta gelip projeyi görmeden bile alanlar oluyor ” yorumunu yaptı.

Şirket olarak kurulduklarından beri sadece inşaat sektöründe çalışmaya devam ettiklerini aktaran Mahmut Okka, “41 yılda 2 milyon metrekare inşaat tamamladık. İstanbul’da Kurtköy’de Şekerevler projesi, Okkalar İş Merkezi, Kurtköy Arma Rezidans gibi çok sayıda proje yaptık. Bu projeyle Arma serisine başladık” dedi. Okka, sonrasında ise Kartal’da Arma Menta, Maltepe’de Arma Modern, Bağdat Caddesi’nde ise Arma Cadde serisiyle devam ettiklerini kaydetti.

Anadolu Yakası’nda rekabet daha yoğun

Mahmut Okka, Kurtköy’ün alt yapı ve yol olarak İstanbul’un en iyi bölgelerinden olması Konya’dan geldiklerinden çevrelerinin önemli bir bölümünün burada olmasının bölgeyi seçmelerinde etkili olduğunu belirtti. Anadolu Yakası’nın Avrupa Yakası’na göre rekabetin daha yoğun olduğu bir bölge olarak değerlendiren Okka, “Anadolu Yakası’nda konut satmakta, yer bulmakta çok daha zor. Ancak biz yapı olarak başında olduğumuz işi kabul ederiz. Avrupa Yakası’nda ya da başka bir ilde işin başında durma imkanımız azalıyor. Dolayısıyla Anadolu Yakası’ndaki süreci tam olarak oturttuğumuzda başka yerlere bakmaya başlayacağız” diye konuştu.

Halihazırda Arma Menta ve Konya’da ise Arma Kent projelerinin satışta olduğunu söyleyen Okka, “Kartal Arma Menta’nın yüzde 50’sini sattık. Arma Kent’te ise yüzde 45-50 oranlarını yakaladık” dedi. Bağdat Caddesi’ndeki Arma’nın henüz hafriyat aşamasında olduğunu aktaran Okka, “Konya ve İstanbul’daki dört projemizin toplam yatırım tutarı 200 milyon lira. 2018’in sonuna kadar Arma Kent, Arma Cadde ve Arma Modern’i teslim etmeyi planlıyoruz. 2019’un ikinci çeyreğinde ise Arma Menta teslim edilmiş olacak “ dedi.

Anadolu şehirleri küçük daireye yeni alışıyor

İstanbul ile Anadolu’yu karşılayan Mahmut Okka, Anadolu’nun daha geleneksel bir yapıya sahip olduğunu bundan dolayı sektördeki yenililklere adapte olmalarının İstanbul’a göre yavaş ilerlediğini ifade ederek, “İstanbul bu konuda 15-20 yıl daha önde. Örneğin İstanbul’da 10 yıl öncede 1+1, 2+1’leri çok rahat yapıp satarken, Anadolu’da yeni yeni 2+1 olsa düşünceleri başladı. Bugüne kadar 4+1’ler yetersiz kalıyordu. 5+1 talebi oluyordu. Anadolu’da inşaat kalitenizin de çok olması lazım.

Anadolu’da vasat olarak kabul edilen bir konut İstanbul’da lüks olarak kabul ediliyor” dedi. Anadolu’da artık arsa fiyatlarının da çok uygun olmadığını kat karşılığı anlaşmalarda oranların yüzde 50’leri bulduğunu kaydeden Okka, “Tek avantajı büraksinin az olması. Bundan dolayı inşaatlar daha hızlı yapılabiliyor” diye konuştu. Okka, Anadolu’da oturttukları taşeron ekiplerle 110 bin metrekarelik inşaat alanı olan Hakim Konakları’nı 24 ay gibi bir zamanda tamamladıklarını İstanbul’da ise taşeron ekiplerin inşaat yoğunluğu nedeniyle anlık kararlarla işlerini değiştirebildiklerini söyledi.