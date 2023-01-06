Başvuru ücreti olmayacak babadan ev kalan katılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık" ifadelerini kullandı. Orta gelirlilere yönelik 9 bin 720 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek "Yeni Evim Kampanyası"nın detayları açıklandı "Yeni Evim Kampanyası"ndan 16 Ocak'tan itibaren yararlanılabilecek.

Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle:

1Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

2Peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin %10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

3Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

4Ödeme planı nasıl olacak?

0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

5Projede yaş sınırı olacak mı?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

6İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

7Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

8Evler satılabilecek mi?

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

9Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

10Proje ne zaman başlayacak?

16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.

11Başvurular nasıl olacak?

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

12Başvuru ücreti olacak mı?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

13Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dâhil mi?

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.

14TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

15Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.