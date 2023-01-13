Bina yalıtımı yıllık 15 milyar dolar tasarruf sağlar

Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Yeni binalardaki toplam yalıtım maliyeti, toplam inşaat maliyetinin yüzde 3’üne denk geliyor. Yalıtım ile bireysel olarak faturalarımızı düşürebilir, ülkemizin güncel fiyatlarla yıllık 15 milyar dolar enerji tasarrufu yapmasına katkı sağlayabilir ve karbon ayak izimizi düşürmek için hep birlikte büyük bir adım atabiliriz” diye konuştu.

Türkiye’deki toplam 22 milyonun hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulaması bulunmadığını veya çok zayıf yalıtım uygulaması olduğunu belirten Turan, “Yeni binalardaki toplam yalıtım maliyeti, toplam inşaat maliyetinin yüzde 3’üne denk geliyor. Bu maliyet de gerek enerjide sağlanan tasarruf gerekse yalıtımın binanın ömrünü uzatması sayesinde kısa sürede karşılanabilir. Eğer binalarımızı yalıtımlı hale getirirsek, birim metrekarede ortalama 120-150 kW seviyelerinde olan yıllık enerji tüketimini, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 30-50 kW seviyesine düşürebiliriz” dedi.

Yalıtım kalınlıkları artacak

1 Ocak’ta yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili de Turan şunları söyledi: “Isı yalıtımında kullanılan malzemelerin kalınlığı da artacak. Cephelerde ortalama 3 cm, çatılarda 5 cm, döşemelerde de 3 cm’lik bir artış söz konusu. Ayrıca ısıl iletkenlik katsayısında da iyileşme sağlanacak. Bu sayede yeni binalarda verim ve konfor artarken faturalar düşecek."