Daireleri Bitcoin ile satacak

19 Eylül 2017

MiaVita Beytepe projesinde, Türkiye’de ilk defa Bitcoin ile ev satılacak. Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hayata geçirilen MiaVita Beytepe projesi 5 bin metrekarelik arsa üzerine kuruluyor. Tek kuleden meydana gelen projede 114 daire yer alıyor.

"Özellikle Bitcoin ile ödeme yaparak konut ve işyeri satın alınması ile ilgili kararın kripto para birimleri ile ilgilenenlerin ve de bu sisteme yeni dahil olanların kazançlarını değerlendirebilmesi için büyük bir fırsat olan Bitcoin’in hem Türkiye hem de Ankara’ya katkılarının olumlu olacağının altını çizen Proje Yönetim Firması Sahibi Erdal Daldaban, “Son dönemde izlediği değer güzergahıyla Türk yatırımcısının da ilgisini çeken ve yatırımlarını böyle değerlendiren müşterilerimizin dikkatini çekebileceğimizi düşünerek bitcoin ile satış yapmaya karar verdik. Sanal ya da başka bir deyişle dijital paranın artık küresel ekonomi için gözardı edilemeyecek bir unsur hale geldiğini er ya da geç hayatımızda kalıcı bir biçimde yer bulacağını düşünüyoruz. Bu dijital para birimleri içinde en kayda değer ilerleyişi, teknik altyapı sağlamlığını ve bilinirliğini bitcoin sağladı ve Türk yatırımcısının da haklı olarak ilgisini çekti.” açıklamasında bulundu.

"Bizim için keyif verici"

Bitcoin sayesinde ödeme yapma ve hesaplar arası para transferi yapma gibi işlemlerin daha güvenli, hızlı ve daha ucuz hale geldiğini kaydeden Daldaban, “Bitcoin herhangi bir Merkez Bankası’na bağlı olmadığı için konvansiyonel para birimlerini kontrol eden para poltikalarından bağımsız ve kendi mecrasında hareket etmektedir.” dedi. “Milyarlarca dolar değerindeki bitcoinleri küçük bir hafıza kartında elektrik cüzdanda bile taşıyabilirsiniz.” şeklinde konuşan Daldaban sözlerine şunları ekledi: “Bu işlemin nakit para ile ya da başka bir sistem ile yapılması bir hayli zorken, internet çağında bu gelişmeyi ilk defa uygulamak bizim için çok keyif verici.”