Endeksa: İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar Şubat’ta %49 artış gösterdi

Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak güvenilir değerleme sonuçlarına ulaşan Endeksa, Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul ilçelerindeki satılık konut piyasasını inceledi.

Endeksa verilerine göre, Şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar %49 artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda %156 artış gösterdiği İstanbul’da Şubat ayı değer artışı %6 oldu. İstanbul genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 105 bin 840 TL oldu.

Şubat ayında satılmayı bekleyen konutların en fazla artış gösterdiği ilçeler

Şubat ayında satılmayı bekleyen konutların en fazla artış gösterdiği ilçeler Adalar, Şile, Beykoz, Bakırköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beşiktaş oldu.

Adalar’da satılık konut stoku %79 artış gösterirken, yıllık değer artışı %119, Şubat ayı değer artışı %6 oldu. Adalar’da konutların ortalama metrekare fiyatı 43 bin 946 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 712 bin 980 TL olarak gerçekleşti.

Şubat ayında konut fiyatlarının %7 artış gösterdiği Şile’de satılık konut stoku %75 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 431 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 500 bin 425 TL oldu.

Beykoz’da ise Şubat ayında satılık konut stoku %72 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışının %6 olduğu Beykoz’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 46 bin 627 TL, ortalama konut fiyatı ise 9 milyon 418 bin 654 TL oldu.

Bakırköy’de Şubat ayında satılık konut stoku %66 arttı. Şubat ayı değer artışının %3 olduğu Bakırköy’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 52 bin 087 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 031 bin 745 TL olarak gerçekleşti.

Büyükçekmece’de Şubat ayında satılık konut stoku %60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı %7 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 980 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 597 bin TL olarak gerçekleşti.

Kadıköy’de Şubat ayında satılık konut stoku %60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı %5 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 55 bin 779 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 418 bin 607 TL olarak gerçekleşti.

Beşiktaş’ta Şubat ayında satılık konut stoku %59 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı %6 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 73 bin 557 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon 297 bin 980 TL olarak gerçekleşti.