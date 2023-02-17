Ev almak isteyenlerin yüzünüzü güldürecek haber! Hacizli evleri yarı fiyatına satın alabilirsiniz

Birinin evini ipotek ettirerek bankadan borç alması ancak ödemelerini yapamaması durumunda banka eve el koyar ve icra takibi başlatır. İcralık olan ev, banka tarafından borcu tahsil etmek için satışa sunulur. Peki, bankadan satılık hacizli ev nasıl alınır? Fiyatlar avantajlı mı? Gelin, bu soruları yanıtlayalım.

Bankadan Hacizli Ev Almanın Avantajı Nedir?

Bankadan hacizli ev almanın temel avantajı bu evlerin ucuz olmasıdır. Asıl değeri 1.000.000 TL olan bir evi banka satışı aracılığıyla %40 indirimle 600.000'ye almak bile mümkün. Bazı evler, bu örnekte de olduğu gibi, %60 değerde satılırken talebi fazla olan evler kendi değerinde veya değerinin üstünde satılabilir. Hacizli evin kendi değerinde veya değerinin üstünde satılmasının sebebi ise genellikle bu evin iyi bir yatırım aracı olmasıdır.

Bankadan hacizli ev almanın bazı avantajları şu şekilde sıralanabilir:

- KDV ödemezsiniz: Bankalar KDV ödemekle yükümlü olmadıkları için bankadan ev satın alırken KDV ödemezsiniz.

- Emlakçıya komisyon ödemenize gerek kalmaz: Konutu doğrudan bankadan satın aldığınız için komisyon ödemezsiniz.

- Evin gerçek değerini ödersiniz: Bankalar, mevcut piyasa koşullarına göre evin en çabuk satılacağı değer üzerinden satış yapar. Bu nedenle banka satışlarında şişirilmiş ev fiyatları ile karşılaşmazsınız.

- Evin özellikleri objektif olarak belirtilir: Bankaların sattığı evlerin ilanlarında evin gerçek bilgilerini görürsünüz. Yüz ölçümü, konumu ve evin durumu gibi bilgiler alıcıya objektif olarak iletilir.

Bankadan Hacizli Ev Nasıl Alınır?

Bankaların el koyduğu hacizli evler ihale yoluyla satılır. UYAP'ın web sitesi, bankadan hacizli ev satış ihalelerini takip edebileceğiniz adreslerden biri. İhale online yapılacaksa UYAP üzerinden ihaleye katılabilir ve teklif verebilirsiniz. İhale online olarak yapılmayacaksa sizin veya vekâlet verdiğiniz kişinin ihale salonunda bulunması gerekir. Genellikle ilk ihalede evin değerinin %40'ına yakın teklifler yapılır ancak satış yapılamazsa bir ihale daha gerçekleştirilir ve banka, evi en iyi teklif verene satar.

Bankadan Hacizli Ev Örnekleri

Hacizli ev ile diğer evleri fiyat açısından karşılaştırmak gerekirse Antalya Manavgat'taki bir evin fiyatı 2.200.000 TL'yken aynı özelliklere sahip hacizlik evin banka tarafından 1.750.000 TL'ye satışa sunulmasını örnek gösterebiliriz. Bu durumda benzer evlerin bankadan yaklaşık %20 indirimle satılabildiğini görüyoruz.