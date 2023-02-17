Aman dikkat! Kriz dönemlerinde bunları yapanlar paralarını kaybediyor

Durgun bir ekonomide ya da tam bir kriz ortamında harcamalara dikkat etmek ve risk almaktan kaçınmak, uzun vadeli finansal hedeflerinizi gerçekleştirebilmenizin en iyi yolu. Eğer krize karşı hazırlıklı olmazsanız bu süreç, mali durumunuza büyük zarar verebilir. Ekonomik fırtınayı en az hasarla atlatmanın yolları var! İşte, krizi dönemlerinde kesinlikle yapmamanız gereken finansal hatalar...

Borçlanmak

Kriz döneminde mevcut borçlarınızdan kurtulmanız ve yeni borçlardan kaçınmanız doğru bir hamle olur. Finansal belirsizlik hâkimken ödemeniz gereken ekstra bir para olması bütçeniz için daha ağır bir yük olabilir.

Banka Kredileri İçin Kefil Olmak

Kefil olmak, kriz dönemlerinde çok risklidir. İşini veya gelirini kaybetme riskinin yüksek olduğu zamanlarda borç alan ya da bu borca ortak olan kişi, mevcut konumunu koruyamayabilir. Böyle durumlarda eğer mümkünse nakde ihtiyacı olan kişiye farklı yöntemlerle yardım etmeyi tercih edebilirsiniz.

İş Değişikliği Yapmak

Kriz dönemlerinde büyük şirketler bile küçülme kararı alabilirler. Pek çok kişi işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Böyle bir kriz ortamında iş değiştirmek veya işten ayrılmak gibi kararlar almak son derece riskli olabilir.

Yanlış Yatırımlar

Bireysel olarak yatırım yapıyorsanız kriz döneminde daha dikkatli olmalısınız. Kriz dönemi, pek çok yatırım aracı için bir dalgalanma dönemidir. Çok hızlı değer kazanıp hızla değer kaybeden yatırım araçları istikrarsızdır ve kriz döneminin belirsizliğinden daha fazla etkilenirler.

Yeni Yatırım Alanları

Yeni ortaya çıkmış yatırım araçları gelecek vadetseler bile kriz ortamında tutunamayabilirler. Bu nedenle geleneksel yatırım araçları kriz döneminde daha çok rağbet görür.

Fazla İşlem Açmak

Yatırım yaparken kısa vadeli işlemler yürütmek ve çok fazla alım satım işlemi yapmak yanlıştır. Öngörülen bir kriz varsa veya kriz dönemindeyseniz uzun vadeli yatırım yapmak sizi dalgalanmalardan koruyacaktır.