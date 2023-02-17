Erken emekli olmak isteyenler buraya! İşte sizi erken emekliliğe kavuşturacak yatırım fikirleri

Tüm çalışanların ortak hayali bir an önce emeklilik hayatına adım atmak olabilir. Tabi ki bu süreç için epey yol kat etmek gerekiyor! Ancak o yolun sonuna ulaştığınızda yaşınız muhtemelen epey ilerlemiş olacaktır. Neyse ki yatırım tavsiyeleriyle daha konforlu bir gelecek elde etmek mümkün!

Tahvil, Bono, Döviz ve Altın Aracılığı ile Birikim Elde Edebilirsiniz

Erken emekli olmanın yolu iyi bir birikim yapmaktan geçiyor. Birikim yapmanınsa pek çok yöntemi var! Belirli oranda faiz getirisi olan tahvil ve bonolar, en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alır. Tahvil ve bonolar ile birikim yapmak oldukça mantıklı bir tercih olabilir.

Eğer daha geleneksel bir yöntem tercih etmek isterseniz altına da yönelmeniz mümkün. Benzer bir şekilde döviz de sık tercih edilen bir birikim yöntemi olabilir. Özellikle enflasyonla mücadele eden bir ekonomik sistemdeyseniz paranızın değerini korumak adına döviz almak iyi bir fikir olabilir.

Gayrimenkul Yatırımı Düşünebilirsiniz

Erken emeklilik için yalnızca iyi bir birikime sahip olmak yetmez; birikiminizi en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun en iyi yollarından biri gayrimenkul yatırımı yapmak! Bir konut sahibi olmak, size düzenli kazanç getirecek yöntemler arasındadır.

Gayrimenkul yatırımı için tek seçenek konut değil elbette! Otel, restoran ve benzeri bir işletme olarak kullanabileceğiniz taşınmazlar da sizin için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Düzenli bir kira getirisine sahip olmak, önemli bir avantaj elde etmenizi sağlar. Böylece erken emekli olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’ne Katılabilirsiniz

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma döneminde yapılacak birikim sayesinde erken emekliliğe katkı sağlayan bir sistem. Aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyodlarla yapacağınız BES yatırımlarının orta ve uzun vadede birikimlerinizi toplu kazanca çevirmenin en iyi yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu sistemde sizin birikiminize ek olarak devlet de belli oranlarda katkı sağlıyor.