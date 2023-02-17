Birikimleriniz enflasyon karşısında pul olmasın! Enflasyonist ortamda alınacak finansal tedbirler

"Paranın sürekli değer kaybetmesi nedeniyle alım gücünün düşmesi." olarak tanımlanan enflasyon, harcamalarınız kadar birikimlerinizi de etkiler. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde paranızı doğru araçlara yatırarak birikiminizin değer kaybını önlemeniz gerekir. Siz de "Birikimlerimi enflasyona karşı nasıl korurum?" diye merak ediyor olabilirsiniz. İşte, yüksek enflasyondan olumsuz etkilenmenizi önleyecek birikim yöntemleri...

Değerli Madenlere Yatırım Yapabilirsiniz

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde birçok kişi, birikimlerini TL'de tutmak yerine başta altın ve gümüş olmak üzere değerli emtialara yatırım yaparlar. Son 1 yılda %80'den fazla artış gösteren enflasyona karşı altının %100'den fazla değer kazanması bunun en büyük sebeplerinden biri. Türkiye'de "yastık altı birikim" aracı olarak bilinen altın, enflasyonist ortamlarda yatırım yapabileceğiniz en güvenli araçlardan biri.

İthal Ürünler Alıp Satabilirsiniz

İthal ürünler, Türkiye pazarına girdikten sonra TL'ye çevrilerek satıldığı için döviz kuru artışına göre otomatik olarak değerlenir. Örnek vermek gerekirse 3 yıl önce aldığınız arabayı bugün satmak isteseniz otomobil piyasası bu süreçte değer kazandığı için aracı aldığınızdan daha yüksek bir fiyata satabilirsiniz.

Paranızı Taşınmaz Varlıklara Yatırabilirsiniz

Enflasyonun yüksek olduğu dönemde uzun süreli getiri sağlayacak taşınmaz varlıklara yatırım yapabilirsiniz. Son dönemde artan ev ve kira fiyatları düşünülürse uygun fiyatlardan aldığınız gayrimenkuller sizi uzun vadede enflasyonun etkisinden koruyabilir.

Enerji Sektörüne Yatırım Yapabilirsiniz

1973-2020 yılları arasındaki verilere göre enerji sektörü, enflasyona karşı sürekli kazanç getiren nadir sektörlerden biri. Siz de enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalardan hisse senedi alarak enflasyona karşı kazanç sağlayabilirsiniz.

Döviz Alıp Satabilirsiniz

Enflasyonun arttığı dönemlerde döviz fiyatlarında da artış meydana gelir. Başta dolar ve euro gibi yabancı para birimlerinden olmak üzere döviz almak ve paranın değeri yükselişe geçtiğinde elinizdeki dövizi satmak sizi enflasyona karşı korur. Son yıllarda dolar/TL ve euro/TL paritesindeki %100'ü aşan artış da enflasyona karşı döviz alımını haklı kılıyor.