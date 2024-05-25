Ev sahibi yapmak için önce arsa payı satacak

Hamide HANGÜL

Konut fiyatlarının hızlı yükselişi, kredilerin daralması ve maliyetin yükselmesi ev sahibi olmayı zorlaştırdı. Bu durum konut satışları düşerken, kiracı sayısının da artmasını beraberinde getirdi. Ulaşılabilir konut için harekete geçen Babacan Holding, iki adımda arsadan konut modeli başlattı. Bu modelde ev sahibi olmak isteyenler, bütçelerini sarsmadan yüzde 35 daha düşük maliyetle, önce arsa, sonra konut sahibi olabilecek.

Projenin detaylarını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Babacan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, en son açıklanan konut satışlarının nisanda 75 bin adetle son 3 yılın en düşük seviyesini gördüğüne işaret etti. Bu rakamların, konuta talep yok şeklinde yorumlamanın yanlış olacağını belirten Babacan, “Vatandaşın konuta talebi de ihtiyacı da var. Ama konuta erişim sorunu giderek büyüyor. Bizler de bu sorunu nasıl aşabiliriz diye uzun süredir çalışıyorduk. Ve sonunda en cazip yolu bulduk” dedi.

İki adımda ev sahipliğini formülü

İki adımda ev almanın en kolay yolunu geliştirdiklerini ifade eden İbrahim Babacan, “Konut fiyatlarını belirleyen en önemli faktör arsa. Biz ilk adımda bu alana odaklandık. Önce projeden arsa payı satışı yapıyoruz. Vatandaş bunu yaklaşık iki yıl uygun şartlarda ödüyor. İki yılın ardından inşaat aşamasına geçiyoruz. Burada da gereksiz lüksten uzaklaşarak maliyetleri düşürmeyi planlıyoruz” dedi.

‘Babacan Arsadan’ ile konut fiyatlarını yüzde 30-35 aşağıya çekeceklerini söyleyen Babacan, “Vatandaş bir kerede 8-10 milyon lira borçlanmayacak. Aylık taksitler, konut kredilerindeki gibi yüksek olmayacak. İkincisi toplam ödenecek tutar piyasasının çok altında olacak. Üçüncüsü ise sorunlu bir arsayla uğraşmayacak” diye konuştu.

10 bin kişiyi ev sahibi yapacağız

İlk projenin Tuzla’da yer alacağını belirten İbrahim Babacan, sonrasında Başakşehir, Arnavutköy ve Silivri’de erişilebilir fiyatlı konut üreteceklerini söyledi. İbrahim Babacan, “5 yılda sadece kendi arsalarımızla 10 bin kişiyi ev sahibi yapacağız. Bugüne kadar doğru fiyatla, doğru lokasyonla alıcımıza kazandırdık. Şimdi sıra orta gelirliye geldi.

Bu modelde macerasız yatırım vaat ediyoruz. Ayrıca, vatandaş bizden arsa payı aldığında, ikinci aşamaya geldiğinde inşaat maliyetini karşılayamazsa bunun için de formülümüz var. Arsa payını yüzde 35 oranla, kat karşılığı modelle bize verecek. Onun evi satıldığında kardan payını alacak. Söz gelimi o gün ev 10 milyon liraya satılırsa, 3.5 milyon lirası arsa sahibi olan alıcıya ödenecek” dedi.

Fiyatlar 990 bin TL’den başlıyor

Yeni konut modelinde kendi mülkiyetlerindeki arsaları maliyetine sattıklarını ve inşaat yapım aşamasında da tüketici lehine fedakârlık yaptıklarını söyleyen Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, fiyat ve ödeme seçenekleri hakkında bilgi verdi: “Tuzla projemizde 1+1 arsa payımız 990 bin TL’den başlıyor. Yüzde 30 peşinat ödeyenler, 24 ay taksitli ödeme imkanlarıyla alım yapabilecek. Aylık taksitler 29 bin TL’den başlayacak. Ön talep döneminde 300 yatırımcı hedefliyoruz ve bu fiyatlar 15 Haziran tarihine kadar geçerli. 2 yıl sonra inşaata başladığımızda da arsa payında olduğu gibi uygun şartlarda vadelendirme yapacağız.”

Günde 1.000 başvuru geliyor

Projenin lansmanını yapmadıkları halde, yoğun ilgi gördüklerini belirten Mehmet Babacan, “Tüketiciler günde 800- 1000 adet form dolduruyor. Biliyoruz ki, uygun şartlar sağlanırsa konuta talep var ”diye konuştu. Tuzla Marina ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığıyla dikkat çeken Tuzla projesiyle ilgili öncelikle bir Ar -Ge çalışması yaptık. Bölgede markalı konutlarda 1+1 evlerin fiyatları 3.5 ile 4.5 milyon TL arasında değişiyor. Babacan Tuzla projesinde ise fiyatlar bugünkü maliyetlerle 2.4 ila 2.5 milyon TL’ye denk geliyor. Özetle en düşük fiyatlı eve göre bile yüzde 30-35 civarında bir avantaj sunuyoruz.” dedi.

"Büyük bir halka arza hazırlanıyoruz"

Babacan Holding bünyesinde yatırım değeri 3 milyar TL olan 3 projeye devam ettiklerini açıklayan İbrahim Babacan, “Beylikdüzü E-5 hattında, 846 bağımsız birimden oluşan Babacan Central projemize devam ediyoruz. Yüzde 60 aşamasına geldik. Bahçelievler’de TOKİ’den aldığımız arsa üzerinde 40 bağımsız birimden oluşan butik bir proje hayata geçiriyoruz. Gaziantep’te gelir paylaşım modeliyle 142 bağımsız birimden meydana gelen bir proje geliştiriyoruz.

Gaziosmanpaşa, Halkalı ve Beşiktaş projelerine de hazırlanıyoruz.” Babacan Yapı’nın hedeflerinin arasında bir GYO şirketine dönüşmek olduğunu da söyleyen İbrahim Babacan, “Halka arz için 6 aydır çalışıyoruz. SPK başvurumuzu yapıp onay sürecine geçeceğiz. Büyük bir halka arz çalışmasına hazırlık yapıyoruz. Hedefimiz 2025’in ilk çeyreğinde GYO olarak halka arz sürecini tamamlamak” dedi.