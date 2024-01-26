"Gayrimenkulde şişirilmiş fiyatlar düşüşe geçti"

Yeni yapılacak projelerde müteahhitlerin büyük zorluklar içinde projelere girdiğinden bahseden Özlü, “İnşaat maliyetleri çok yükseldi, ancak konut fiyatlarının yükselmesi biraz da bizim halkımızla alakalı bir şeydi. Yabancı yatırımcının da çok rağbet gösterip konutu yatırım aracı olarak görmeleri nedeniyle işte ‘benim malım 5.000.000 TL ama yabancı alırsa 7.000.000 TL olur, yabancı alsın’ böyle böyle şişti rakamlar aslında. Şu anda fiyatlar, gerçek değerine gelmeye başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda çıkışa geçer

Konut satışlarının düşmesinin, fiyatlara etkisini de değerlendiren Özlü, “İhtiyacı olup da ev almak zorunda kalanlar, konut alıyor” dedi. Yüksek geliri olan yatırımcıların mevduat faizlerine yöneldiğine işaret eden Özlü, “Yatırımcı faizdeki getiri çok daha cazip bulduğu için mevduata yöneliyor. Ancak şu an parası olan ve alım yapmak isteyen için doğru zaman. Çünkü şu anda konut fiyatları gerilemiş durumda. 2024’ü ikinci çeyreğinden sonra, konut satışları tekrar çıkışa geçer. ‘Bugün almam’ dediğiniz evi, yarın aynı rakamlara bulup alamayabilirsiniz” diye konuştu. Konuta erişimin zorlaşmasıyla ev sahibi olmak isteyenlerin arsaya yöneldiğine işaret eden Gamze Özlü, “Toprak hiç kimseye kaybettirmez. Toprak alıp da uzun vadede beklemeyi öngörüyorsanız. Muhteşem bir kazanç olabilir” diye konuştu.