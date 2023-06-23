İngiltere’de gayrimenkul yatırımı için rota yeniden oluşturuluyor

Gayrimenkul yatırımı hem ülkemizde hem de dünyada altın çağını yaşıyor. Bir yandan fiyatlar her geçen gün yükselirken diğer yandan yatırımcılar doğru bölgelere nokta atışı yatırımlar yapmak için yarışıyor. Gayrimenkul yatırım merkezlerinden İngiltere’nin başkenti Londra ise eski popülaritesini yitiriyor. JLL'nin hazırladığı rapora göre Manchester değer artış beklentisi listesinde %19.3 ile birinci sırada yer alırken, Londra ilk 5 şehir arasına giremedi. Rotas Investment Yönetici Direktörü Arda Ulaşan, yatırımcıların rotasını Manchester’a çevirmesiyle birlikte bu trendin uzun süre devam edeceğini öngördüklerini aktardı.

Rotas Investment Yönetici Direktörü Arda Ulaşan, “Londra, emlak yatırımında uzun süre İngiltere'nin merkezi oldu. Ancak son yıllarda yüksek emlak fiyatları ve yatırımların düşük seviyedeki geri dönüş oranları, yatırımcıları alternatif pazar arayışına itti. Yatırımcılar rotasını Manchester’a çevirdi. Manchester, yüksek kira getirileriyle yatırımcıların radarına girdi. Özetle Londra tahtını Manchester’a devrediyor diyebiliriz” dedi.

“Manchester %19.3’lük değer artış beklentisiyle zirvede”

Manchester’ın gayrimenkul yatırımında yeni gözde olmasının sebeplerini aktaran Rotas Investment Yönetici Direktörü Arda Ulaşan, “Her yatırımcı gibi gayrimenkul yatırımcısı da bu yola kazanç beklentisiyle girer. Gayrimenkul yatırımında en önemli konu satın alınan gayrimenkulün gelecek yıllardaki potansiyel değer artış beklentisidir. Aslında yatırımcı bir nevi beklentiyi satın alır. Yapılan araştırmalar Manchester’ın önümüzdeki yıllarda popülaritesini artıracağını, bununla birlikte Londra’nın bekleneni veremeyeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Londra’da bir daire 600 bin pound iken Manchester’da 200 bin pound”

Rotas Investment Yönetici Direktörü Arda Ulaşan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bugün bir yatırımcı Londra’nın merkezinde 1+1 daire almak istediğinde ortalama 600 bin poundu gözden çıkarmak durumunda kalıyor. Aynı daireyi Manchester’ın merkezinde almak istediğinizde rakam üçte biri oranında düşebiliyor. Manchester şu an yatırımda yükselen bir grafik çiziyor. Dünyaca ünlü pek çok şirket de merkezlerini buraya taşıyor. Özetle Manchester, yatırımda fırsat tazeliğini koruyor. Biz de İngiltere’deki ortaklarımızın bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan tecrübemizle yatırımcılara rehberlik ediyoruz.”