İngiltere’de “pasif yatırımcı” modeli ile ucuz ev sahipliği

Emre ERGÜL

Oturma izni ya da vatandaşlık verilmemesine rağmen İngiltere’de ev alan Türklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Birleşik Krallık’ta yatırım amaçlı ev alan Türklerin sayısının 200 bine dayandığı tahmin ediliyor. Yatırımcılar, gayrımenkul yatırımlarını bugüne kadar satış danışmanları ve avukatlar aracılığıyla, maliyet ile konutların kira getirisine göre yaparken; yeni bir system gündeme geldi: “Kullanım hakkı olmayan sahiplik” modeli… Modeli tanıtan kişi, Yeni Bir Hayat şirketinin CEO’su Şevki Akaydın…

2011’den bu yana yatırım yoluyla vatandaşlık programları hizmeti veren şirketin kurucusu olan Akaydın, “Destekli konaklama” dediği sistemi anlatmadan önce İngiltere’deki durumu DÜNYA’ya anlattı: “Ülkede şu an ciddi bir konut açığı var. Yaklaşık 4.5 milyon konut kadar... Buna karşılık, yılda ise 200 bin konut yapılıyor. Bu açığa karşı İngiliz hükümeti ‘destekli konaklama’ denilen bir sistemi canlandırdı. Bu sisteme belli bir gelir altındaki, ihtiyaç sahibi insanlara düşük kiralı konut sağlamak denilebilir.”

150-200 bin sterlin arası

“Şu anda 670 bin kişi yararlanıyor. Ancak 8.5 milyon kişi bekleme listesinde. İngiltere’de bakıma ihtiyacı olan yetişkinlere güvenli, destekleyici ve sürdürülebilir konut sağlamak amacı ile kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren vakıflar tarafından kiralaması yapılan daireler yatırımcıya da yüksek getiri garantisi sunuyor. Bu vakıfların bütçesi hükümet veya yerel belediyeler tarafından karşılanıyor.”

Akaydın sistemi şöyle özetledi: “Vakıflar projeyi 150 bin ile 200 bin sterlin arasında satışa çıkarır. Tapu işleminden sonra yatırımcı, bir nevi ‘pasif yatırımcı’ olur. Vakıf, evi ihtiyaç sahibine kiralar. Siz ne kiracıyı bilirsiniz ne de evin masraflarına karışırsınız. Vakıf kirayı size yatırır. Karşılığında yatırımcı evi kullanamaz. Bu yüzden ‘pasif yatırımcı’ diyorum.”

8 yılda kendini amorti ediyor

Akaydın, dairelerin tapu işleminin tamamlanmasının ardından 25 yıl kira garantisi verildiğini ve kiralama işleminin devlet tarafından bütçesi karşılanan bir vakıf tarafından yapıldığını belirterek, ilk yıl için verilen yüzde 10 kira garantisinin sonraki yıllar için yüzde 10’nun üzerine tüketici fiyat endeksi +1 puan olarak hesaplandığının da altını çizdi. Sistemi “8 yılda kendini amorti eden yatırım fırsatı” olarak değerlendiren Akaydın, yatırımcının evi istediği zaman satabileceğine de dikkat çekti.