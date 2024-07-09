Kaparo dolandırıcılığına emsal hapis cezası

Hayati ARIGAN

İnternet ortamının kolay­lığından faydalanarak sahte ilan koyan dolandı­rıcılara kaparo kaptıran bir­çok mağdur var. Dolandırıcı­lar son dönemlerde araç sa­hibi olmak isteyen ve kiralık ev tutmak isteyenleri gözüne kestirdi. Araç fiyatları ve kira artışları ile birlikte dolandı­rıcıların yeni hedefi internet sitelerindeki tüketiciler oldu. Çok sayıda mağdur mahkeme yoluna düşerken, İstanbul’da sahte ilan vererek Bahadır B.’den 2 bin TL kaparo aldık­tan sonra ortadan kaybolan Bilor Ç.’ye mahkeme emsal bir karara imza attı. Mahkeme sa­nığa 4 yıl hapis ve 200 gün adli para cezası verdi.

Cazip otomobil ve kiralık ev ilanlarına dikkat

Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fi­yatlarla ekleyerek birçok ki­şiyi dolandırıyor. Özellik­le kiralık ev, otomobil ve tatil bölgelerinde günlük kiralık ilanlarını değerinin çok altın­da veren dolandırıcılar, baş­ka ilanlardaki görselleri kul­lanıyor.

Onlarca kişiden kaparo topluyorlar

Cazip gelen ilanlardaki irti­bat numarasını arayanlar, do­landırıcıların başka alıcıların da ilanla ilgilendiğini söyleye­rek, bir miktar kapora karşılı­ğında ilanı yayından kaldıra­bileceğini söylüyor. İlanı ge­nellikle iki gün yayında tutan dolandırıcılar onlarca kişiden kaparo aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Kapora dolandırıcılığına 4 yıl hapis cezası

Yüzlerce kişinin mağdur olduğu kapora dolandırıcılı­ğı ile ilgili İstanbul’da otomo­bil almak isterken 2 bin TL’si­ni kaptıran Batuhan B.’nin şi­kayeti üzerine mahkemeden emsal bir karar çıktı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkeme­si, kaparo aldıktan sonra orta­dan kaybolan Bilor Ç.’ye 4 yıl hapis ve 200 gün adli para ce­zası verdi.

Bahadır B.’nin şikayeti üze­rine Bilor Ç.’nin Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Ola­rak Kullanılması Suretiy­le Dolandırıcılık suçundan yargılandığı dava dosyasında olay şöyle anlatıldı.

Bilor B. 2 yıl önce tanınmış bir internet sitesine değerinin çok altında otomobilini sat­mak için sahte ilan verdi. İlan­daki fiyatın cazibesine kapı­lan Bahadır B. irtibat numara­sını aradı. Taraflar otomobilin satımı konusunda anlaşmaya vardı. Bahadır B., kendisine aracın sahte ruhsatını da me­saj yoluyla gönderen satıcının ısrarı üzerine hesabına 2 bin TL kaparo gönderdi.

Parayı bankamatikten çe­ken satıcı ve Bahadır B.’nin telefonlarına bir daha çıkma­dı. Dolandırıldığını anlayan Bahadır B. satmayı vaat ettiği aracı satmayarak haksız men­faat temin eden Bilor Ç.’yi sav­cılığa şikayet etti.

İnkar etti

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Bilor Ç. hak­kında dolandırıcılık suçun­dan dava açıldı. Yapılan yar­gılamada, sanık Bilor Ç.’nin kovușturma aşamasında, “Suçlamayı kabul etmiyorum, benim aracım yoktur, ehliye­tim yoktur, ben herhangi bir araç ilanı vermedim, müşteki­yi tanımam, dolayısıyla onun­la bir irtibatım yoktur. Benim hesabıma yalnızca arkada­şımdan 2 bin TL geldi. Onun ailesinden para gelecekti ben­den banka hesabımı kullan­mayı rica etmişti. Bende kabul etmiştim. Beraatımı isterim” dedi. İlanda paylaşılan ruhsa­tın da sahte olduğunu belirten sanık, TC kimlik numarasının da bu ruhsatta kullanıldığını, çantasının eğlence mekanın­da çalındığını anlatı.

Çelişkili ifadeler

Mahkeme kararını vererek, paranın gönderildiği hesa­bın sanığa ait olması, sanığın aşamalarda çelişkili savunma ile suçtan kurtulmaya yöne­lik beyanda bulunması, ilan bilgilerinde sanığın adının yer alması, yatırılan tutarın ATM’den çekilmesi, sanığın kartlarını kaybettiğini beyan etmesine rağmen şifre olma­dan nasıl kullanıldığını açık­layamaması ve buna ilişkin herhangi bir mercie başvur­mamalarının hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etme­si hususlar birlikte değerlen­dirdi.

Para ve hapis cezası verildi

Sanığın internet ortamının sağladığı kolaylıktan faydala­narak sahte banka giriş linki ile menfaat sağlamak suretiy­le atılı suçu işlediğini belir­ten mahkeme Bilor Ç.’ye ni­telikli dolandıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 200 gün adli pa­ra cezası verdi. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerinde­ki olası etkileri dikkate alan mahkeme cezayı, 3 yıl 4 ay ve 166 gün adli para cezasına dü­şürdü.

Kaparo dolandırıcılığı nedir?

Kaparo dolandırıcılığı, satışa ilişkin güven vermek amacıyla verilen ön ödemenin hileli davranışlarla alıcıyı kandırmak suretiyle alınmasıdır. Kapora alınmasının akabinde söz konusu ürün ya da hizmetin alıcıya teslim edilmemesi ile kaparo dolandırıcılığı suçu işlenir. Son dönemde gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artış sonrası bütçesine uygun ev kiralamak isteyenler ve otomobil satın almak isteyenler, internetteki sahte ilanlarda dolandırıcıların ‘kaparo’ tuzağına düşmeye başladı.