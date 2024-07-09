Kaparo dolandırıcılığına emsal hapis cezası
Son dönemde uygun fiyatla ev kiralamak, otomobil almak arayışında olanları internetten kandırıp kaparolarını alarak ortadan kaybolan sahtekarlara emsal olacak bir karar alındı. Mahkeme sanığa 4 yıl hapis ve 200 gün adli para cezası verdi.
Hayati ARIGAN
İnternet ortamının kolaylığından faydalanarak sahte ilan koyan dolandırıcılara kaparo kaptıran birçok mağdur var. Dolandırıcılar son dönemlerde araç sahibi olmak isteyen ve kiralık ev tutmak isteyenleri gözüne kestirdi. Araç fiyatları ve kira artışları ile birlikte dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerindeki tüketiciler oldu. Çok sayıda mağdur mahkeme yoluna düşerken, İstanbul’da sahte ilan vererek Bahadır B.’den 2 bin TL kaparo aldıktan sonra ortadan kaybolan Bilor Ç.’ye mahkeme emsal bir karara imza attı. Mahkeme sanığa 4 yıl hapis ve 200 gün adli para cezası verdi.
Cazip otomobil ve kiralık ev ilanlarına dikkat
Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekleyerek birçok kişiyi dolandırıyor. Özellikle kiralık ev, otomobil ve tatil bölgelerinde günlük kiralık ilanlarını değerinin çok altında veren dolandırıcılar, başka ilanlardaki görselleri kullanıyor.
Onlarca kişiden kaparo topluyorlar
Cazip gelen ilanlardaki irtibat numarasını arayanlar, dolandırıcıların başka alıcıların da ilanla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor. İlanı genellikle iki gün yayında tutan dolandırıcılar onlarca kişiden kaparo aldıktan sonra ortadan kayboluyor.
Kapora dolandırıcılığına 4 yıl hapis cezası
Yüzlerce kişinin mağdur olduğu kapora dolandırıcılığı ile ilgili İstanbul’da otomobil almak isterken 2 bin TL’sini kaptıran Batuhan B.’nin şikayeti üzerine mahkemeden emsal bir karar çıktı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, kaparo aldıktan sonra ortadan kaybolan Bilor Ç.’ye 4 yıl hapis ve 200 gün adli para cezası verdi.
Bahadır B.’nin şikayeti üzerine Bilor Ç.’nin Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yargılandığı dava dosyasında olay şöyle anlatıldı.
Bilor B. 2 yıl önce tanınmış bir internet sitesine değerinin çok altında otomobilini satmak için sahte ilan verdi. İlandaki fiyatın cazibesine kapılan Bahadır B. irtibat numarasını aradı. Taraflar otomobilin satımı konusunda anlaşmaya vardı. Bahadır B., kendisine aracın sahte ruhsatını da mesaj yoluyla gönderen satıcının ısrarı üzerine hesabına 2 bin TL kaparo gönderdi.
Parayı bankamatikten çeken satıcı ve Bahadır B.’nin telefonlarına bir daha çıkmadı. Dolandırıldığını anlayan Bahadır B. satmayı vaat ettiği aracı satmayarak haksız menfaat temin eden Bilor Ç.’yi savcılığa şikayet etti.
İnkar etti
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Bilor Ç. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Yapılan yargılamada, sanık Bilor Ç.’nin kovușturma aşamasında, “Suçlamayı kabul etmiyorum, benim aracım yoktur, ehliyetim yoktur, ben herhangi bir araç ilanı vermedim, müştekiyi tanımam, dolayısıyla onunla bir irtibatım yoktur. Benim hesabıma yalnızca arkadaşımdan 2 bin TL geldi. Onun ailesinden para gelecekti benden banka hesabımı kullanmayı rica etmişti. Bende kabul etmiştim. Beraatımı isterim” dedi. İlanda paylaşılan ruhsatın da sahte olduğunu belirten sanık, TC kimlik numarasının da bu ruhsatta kullanıldığını, çantasının eğlence mekanında çalındığını anlatı.
Çelişkili ifadeler
Mahkeme kararını vererek, paranın gönderildiği hesabın sanığa ait olması, sanığın aşamalarda çelişkili savunma ile suçtan kurtulmaya yönelik beyanda bulunması, ilan bilgilerinde sanığın adının yer alması, yatırılan tutarın ATM’den çekilmesi, sanığın kartlarını kaybettiğini beyan etmesine rağmen şifre olmadan nasıl kullanıldığını açıklayamaması ve buna ilişkin herhangi bir mercie başvurmamalarının hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmesi hususlar birlikte değerlendirdi.
Para ve hapis cezası verildi
Sanığın internet ortamının sağladığı kolaylıktan faydalanarak sahte banka giriş linki ile menfaat sağlamak suretiyle atılı suçu işlediğini belirten mahkeme Bilor Ç.’ye nitelikli dolandıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 200 gün adli para cezası verdi. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alan mahkeme cezayı, 3 yıl 4 ay ve 166 gün adli para cezasına düşürdü.
Kaparo dolandırıcılığı nedir?
Kaparo dolandırıcılığı, satışa ilişkin güven vermek amacıyla verilen ön ödemenin hileli davranışlarla alıcıyı kandırmak suretiyle alınmasıdır. Kapora alınmasının akabinde söz konusu ürün ya da hizmetin alıcıya teslim edilmemesi ile kaparo dolandırıcılığı suçu işlenir. Son dönemde gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artış sonrası bütçesine uygun ev kiralamak isteyenler ve otomobil satın almak isteyenler, internetteki sahte ilanlarda dolandırıcıların ‘kaparo’ tuzağına düşmeye başladı.